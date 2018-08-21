Киевстар запустил 4G на частотах 1800 МГц в Харькове

21 августа 2018, 10:15

Доступ к услуге передачи данных в сети 4G получили абоненты Киевстар в городах Харьков, Дергачи, Люботин, Мерефа, а также многих других населенных пунктах области.

На сегодня связь 4G действует уже в 2394 населенных пунктах Украины, где проживает 14 млн человек.

В сети 4G абонентам Киевстар доступны новые преимущества высокоскоростного мобильного интернета. Например, возможность смотреть фильмы без задержек, пользоваться стриминговыми сервисами Go TV, «Киевстар футбол», использовать видео-контент в высоком качестве изображения. Напомним, что Киевстар предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов, в том числе тех, где трафик на популярные сервисы (YouTube, социальные сети, база знаний Wikipedia, образовательная платформа Prometheus и др) не тарифицируется.

Доступ к услугам по технологии 4G/LTE предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы, согласно их действующим тарифным планом. Чтобы воспользоваться 4G/LTE нужно подготовить свой гаджет и SIM-карту. Абоненты Киевстар могут проверить, поддерживает их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов - для проверки SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар.

Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц - до 700 Мбит/с.





