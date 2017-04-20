Яндекс.Такси запускает безналичную оплату в Харькове, Днепре и Одессе

20 апреля 2017, 9:15

Сервис Яндекс.Такси начал принимать к оплате банковские карты в Харькове, Днепре и Одессе.

Достаточно один раз привязать карту в настройках приложения — и нужная сумма будет списываться автоматически после поездки. В Киеве безналичная оплата работает с начала года.



При оплате картой можно не беспокоиться о сдаче и не считать, хватит ли наличных в кармане. С этой же карты можно перечислить водителю чаевые, выбрав процент заранее или в конце поездки. По статистике Яндекс.Такси, в городах, где уже запущена оплата картой, пользователи оплачивают таким способом в среднем каждую пятую поездку.Яндекс.Такси работает в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Всего в Украине к Яндекс.Такси подключено около 30 тысяч машин.Сервис также доступен в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане и России. В общей сложности с Яндекс.Такси сотрудничают более 120 тысяч водителей из 1200 таксопарков и диспетчерских.