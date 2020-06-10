В приложении Bolt теперь можно оставлять чаевые водителям

10 июня 2020, 9:45

Ведущая европейская транспортная платформа Bolt запустила новую функцию в своем приложении. Пассажиры теперь могут оставлять чаевые водителям в конце поездки.

Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо обновить приложение Bolt до последней версии. Тогда пассажир сможет оставить чаевые после того, как поставит оценку водителю. В приложении пассажир сможет выбрать один из предложенных вариантов чаевых или самостоятельно ввести любую сумму.

Опция будет доступна в течение 15 минут после окончания поездки. Водители получат все деньги, оставленные в качестве чаевых. Функция будет внедряться в течение месяца для клиентов Bolt, которые пользуются устройствами на базе Android и iOS.

«Каждый день водители Bolt обеспечивают перевозку большого количества пассажиров и заботятся о том, чтобы пользователи сервиса могли безопасно и комфортно добраться до места назначения. Мы вводим новую функцию для того, чтобы пассажиры могли выразить свою благодарность водителям и поддержать их в это трудное время», ― говорит региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

За последние 2 месяца компания Bolt открыла несколько станций дезинфекции автомобилей внутри и снаружи и ввела новую категорию авто ― Isolated. Такие машины оснащены прозрачными перегородками между передними и задними сиденьями салона.