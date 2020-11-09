Поездки в аэропорт станут доступнее вместе с Bolt и Visa

9 ноября 2020, 16:15

Держатели премиальных карт Visa получат скидку до 50% на поездки в аэропорты Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья с помощью сервиса Bolt.

Существует несколько способов добраться в аэропорт или из него: воспользоваться персональным автомобилем, общественным транспортом или вызвать авто. Решающими факторами для выбора становятся время в пути и стоимость поездки. Поэтому для многих наиболее оптимальным и комфортным вариантом является заказ поездок через приложение.

Стремясь делать сервис доступнее и расширять список привилегий для своих клиентов, компании Bolt и Visa создали совместное предложение. Поездки в аэропорт станут практически в два раза дешевле для держателей премиальных карт Visa. При этом скидка на такую поездку может составить до 200 грн: ее можно будет использовать до четырех раз в месяц.

«У нас уже есть опыт успешного сотрудничества с Visa. Благодаря совместному проекту с этой платежной системой мы предоставили нашим пользователям ещё одно выгодное предложение для поездок в аэропорт. И сейчас мы ведем работу над новыми проектами для того, чтобы наши пользователи получали максимум преимуществ от сервиса», ― отметил операционный директор Bolt в Украине Сергей Павлик.



«Visa постоянно расширяет спектр предложений для держателей карт. Мы запускаем совместную акцию в партнерстве с платформой Bolt сразу в шести городах Украины. Держатели премиальных карт Visa получают возможность уменьшить собственные транспортные расходы во время путешествий или деловых поездок. Удобство и простота также заключаются в том, что пассажиры смогут воспользоваться привилегиями непосредственно при получении услуг», ― комментирует Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Украине, Беларуси и Молдове.

В апреле 2020 года компания Bolt запустила проект по бесплатной транспортировке медицинских специалистов во время карантина. Visa в свою очередь активно поддержала эту инициативу. За период карантина компания Bolt предоставила медикам около 125 тыс. поездок на сумму более 23 млн гривен.