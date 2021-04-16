Сервис заказа поездок Bolt теперь доступен в Черкассах

16 апреля 2021, 10:15

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt продолжает расширяться и запускает сервис в Черкассах.

«В этом году мы фокусируемся на расширении присутствия компании Bolt в Украине. Сейчас это особенно важно, потому что уровень заболеваемости COVID-19 в стране остается высоким. С помощью нашего сервиса пользователи могут быстро добраться до места назначения, избегая скопления людей в транспорте и на остановках. Неделю назад наш сервис был запущен в Кропивницком, а сегодня быстрые и комфортные поездки Bolt стали доступными в Черкассах», — комментирует руководитель направления заказа поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Чтобы заказать поездку, нужно скачать приложение Bolt в Google Play или App Store. Далее нужно указать место назначения и выбрать категорию авто: Bolt, Comfort или Isolated. После подтверждения заказа пассажир получает информацию о водителе и автомобиле, а также об ориентировочном времени прибытия авто. Заказ получает тот водитель, который находится на наименьшем расстоянии от пользователя. Поэтому среднее время подачи авто в сервисе Bolt составляет 5 минут.

Минимальная стоимость поездки в Черкассах составит 15 грн с учетом скидки 50%. Оплатить услугу можно наличными, банковской картой или с помощью сервиса Apple Pay. К тому же будет действовать акция «Приведи друга ― получи скидку на поездку».

Черкассы находятся в оранжевой зоне карантина. Поэтому компания Bolt рекомендует соблюдать карантинные ограничения и воздерживаться от поездок. Но если необходимость передвигаться по городу все же возникает, советуем при заказе авто выбрать категорию Isolated. Авто этой категории снабжены перегородкой между передним и задним сиденьями. Она препятствует распространению вирусов в салоне автомобиля.

Для улучшения качества сервиса Bolt предусмотрена обратная связь с пользователями. По прибытии в место назначения пассажир может оценить поездку, что помогает сформировать рейтинг водителя. Можно также оставить чаевые водителю любым удобным способом: наличными или же в приложении при оплате поездки банковской картой. Платформа блокирует водителей с низким средним рейтингом. Такая система направлена на постоянное улучшение качества предоставляемых услуг.

На данный момент сервис заказа поездок Bolt уже доступен в 17 городах Украины.