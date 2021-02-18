Bolt начала предоставлять свои услуги в Чернигове

18 февраля 2021, 10:45

Чернигов стал одиннадцатым городом Украины, в котором запускается ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt.

Минимальная стоимость первой поездки в Чернигове составит 20 грн. Для новых пользователей будет действовать скидка до 50%, а также будет активна акция «Приведи друга ― получи скидку на поездку».

Чтобы заказать поездку, пользователю необходимо скачать и установить приложение Bolt на смартфон. После этого нужно указать место назначения и выбрать категорию авто. Оплатить поездку можно как наличными, так и банковской картой, подключив её к приложению. В качестве способа оплаты также доступен сервис Apple Pay.

Во время пандемии COVID-19 Bolt рекомендует пользователям выбирать категорию Isolated. Авто этой категории снабжены прозрачной перегородкой между водителем и пассажиром. Она является дополнительной защитой от вирусов и инфекций. В Чернигове также будут доступны: стандартная категория Bolt и Comfort (авто повышенного уровня комфорта).

«Bolt ― это первый международный сервис для заказа поездок, который запускает свои услуги в Чернигове. Теперь жители и гости города смогут оценить все преимущества нашего сервиса, заказать комфортную и доступную поездку в приложении Bolt всего за несколько секунд», ― комментирует руководитель компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Напомним, что в декабре 2020 года сервис Bolt был запущен в десятом городе Украины. Им стал Кривой Рог.