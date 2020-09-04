Запорожье - новый город в приложении Bolt

4 сентября 2020, 15:45

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt начинает работу в новом городе. С 3 сентября сервис Bolt появится и в Запорожье.

К запуску сервиса компания Bolt приготовила для новых пользователей скидки на поездки до 50%. При этом скидка для пользователей не отразится на заработке водителей. Платформа полностью компенсирует водителям разницу в цене.

Для пользователей также будет действовать акция «Приведи друга ― получи скидку на поездку».

На момент запуска в Запорожье будут активны три категории: Bolt, Comfort и Isolated. Авто категории Isolated для дополнительной защиты от распространения инфекций оборудованы прозрачными перегородками между водителем и пассажирами. Стоимость поездки составит от 20 грн.

«Запорожье ― перспективный и привлекательный для бизнеса город. Мы рады, что теперь жители и гости Запорожья смогут быстро, с комфортом и по доступной цене приехать на деловую встречу или вернуться домой после насыщенного рабочего дня», ― говорит региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Компания Bolt уже более двух лет активно работает в Киеве и Харькове. В прошлом году сервис начал работать в Одессе и во Львове, а месяц назад компания успешно запустила свои услуги в Днепре.

Bolt постоянно расширяет спектр услуг и предлагает новые сервисы своим пользователям. Этим летом во Львове появилась категория Kids, в которой авто оснащены специальными креслами для безопасной перевозки детей. А в Одессе компания запустила категорию Business ― авто повышенного комфорта для деловых поездок и встреч.

