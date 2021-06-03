Сервис заказа поездок Bolt появился в Луцке

3 июня 2021, 10:15

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt стала активной в Луцке.

«Очередной запуск нашего сервиса ― это результат длительной подготовки и тщательного анализа рынка. В сочетании с быстрым принятием решений наш подход позволяет успешно подключать новые города в короткий срок. Луцк стал двадцатым украинским городом, в котором появился сервис Bolt. И мы продолжаем работать над тем, чтобы быстрые и удобные поездки стали доступными также в других населенных пунктах», — комментирует руководитель направления заказа поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

В Луцке активны три категории авто: Bolt, Comfort и Isolated. Во время эпидемии коронавируса актуальны поездки на авто категории Isolated, которые оборудованы перегородками между водителем и пассажиром. Это решение позволяет снизить риск распространения вирусов.

Минимальная стоимость поездки в Луцке составит 18 грн с учетом скидки до 50%. Оплатить услугу можно наличными, банковской картой или через сервис Apple Pay. Для новых пользователей также будет действовать акция «Приведи друга ― получи бесплатную поездку». Среднее время подачи авто в сервисе Bolt составляет 5 минут.

Компания Bolt предлагает выгодные условия сотрудничества для водителей. Например, скидки для пользователей никак не отразятся на их заработке: платформа полностью компенсирует им разницу в цене. Кроме того, комиссия для активных водителей составит 0%. А благодаря программе брендирования водители, которые нанесут на авто логотип компании, смогут получать дополнительные бонусы.

Компания Bolt начала работу в Украине летом 2018 года. В настоящее время сервис заказа поездок Bolt доступен в 20 городах Украины.