У Bolt появились авто с перегородками между водителем и пассажиром

31 марта 2020, 10:45

В связи с эпидемией коронавируса компания Bolt позаботилась о дополнительных мерах предосторожности для своих клиентов.

Так, в приложении появилась новая категория автомобилей под названием Isolated. Авто, входящие в эту категорию, оснащены перегородками между водителем и пассажиром. На сегодняшний день в наличии уже несколько сотен переоборудованных машин Bolt в Киеве и во Львове. Их количество постоянно увеличивается.

«Перегородки прозрачные и достаточно легкие. Они надежно закреплены и отделяют место водителя от пространства для пассажиров. Такие перегородки препятствуют распространению инфекции по всему салону авто, а благодаря их прозрачности у водителя сохраняется хороший обзор в зеркале заднего вида. Кроме того, перегородки без труда можно обрабатывать антисептиком с каждой стороны», — рассказывает Тарас Потичный, региональный менеджер Bolt в Украине.

Компания Bolt рекомендует пассажирам придерживаться мер предосторожности во время поездки, в частности занимать заднее сидение салона, рассчитываться безналичным способом оплаты и оставить одно из задних окон приоткрытым для лучшей вентиляции авто.

Напоминаем, что в период карантина Bolt предпринимает все меры предосторожности, чтобы обезопасить водителей и пассажиров от возможного заражения вирусом: автомобили проходят регулярную дезинфекцию внутри и снаружи (для этого в Киеве оборудован специальный пункт), машины комплектуются санитайзерами, а также всем водителям выдаются одноразовые маски и перчатки.