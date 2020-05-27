Bolt привлекла 109 млн долларов инвестиций, её стоимость составила $1,9 млрд

27 мая 2020, 13:45

Ведущая европейская платформа для вызова автомобилей Bolt закрыла раунд инвестиций на сумму 109 миллионов долларов, продолжая масштабировать свои продукты ― от проектов в сфере микромобильности до доставки еды в Европе и Африке.

Инвестором Bolt стала компания Naya Capital Management, которую основал бывший партнер The Childrenʹs Investment Fund Масрур Сиддики в 2012 году. Благодаря инвестициям от Naya Capital Management общий объем финансирования Bolt составил 300 млн евро.

Bolt продолжает масштабирование бизнеса. Сейчас компания работает в более чем 150 городах Европы и Африки. В течение нескольких последних месяцев компания запустила три новых сервиса. Так, в 12 странах появилась услуга Bolt Foods. Набирает популярность и новый сервис Business Delivery, который позволяет аптекам и интернет-магазинам доставлять товары своим клиентам. Во время эпидемии коронавируса в качестве меры предосторожности компания Bolt запустила новую категорию Isolated с прозрачными перегородками между передними и задними сиденьями авто.

Генеральный директор и сооснователь компании Bolt Маркус Виллиг сказал следующее: «Несмотря на то, что кризис повлиял на работу нашей компании, услуга вызова авто остается популярной. Это происходит благодаря устойчивой тенденции к снижению спроса на покупку личных авто и переходу на более экологичные виды транспорта.

Мы рады, что наши долгосрочные планы поддерживают инвесторы, не совершая при этом бессмысленных трат, которые так распространены в Кремниевой долине в последнее время. Я уверен, что эффективность и хорошее понимание рынка ― наше конкурентное преимущество в сфере пассажирских перевозок. Это позволит нам предлагать доступные транспортные услуги миллионам клиентов и обеспечить наивысшие доходы нашим партнерам в посткоронавирусную эпоху».

Управляющий партнер и директор по инвестициям Naya Capital Management Масрур Сиддики отметил: «Мы рады, что у нас есть возможность инвестировать в Bolt. Под руководством Маркуса компания Bolt стала одним из самых конкурентоспособных и инновационных игроков в области глобальной мобильности. Мы считаем, что Bolt помогает улучшить транспортную инфраструктуру города, облегчая тем самым жизнь пассажирам. Будем с нетерпением наблюдать за дальнейшим развитием компании».