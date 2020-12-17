Bolt закрыла раунд инвестиций на сумму 150 млн евро

17 декабря 2020, 12:45

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt провела самый крупный раунд финансирования за время своего существования и привлекла 150 млн евро инвестиций.

Основным инвестором стала компания D1 Capital Partners при участии Darsana Capital Partners. Платформа Bolt планирует направить инвестиции на дальнейшее повышение качества и безопасности сервисов райд-хейлинга, микромобильности, а также доставки еды в Европе и Африке.

Компания Bolt уже внедрила ряд решений, направленных на повышение безопасности передвижения в городах. Одним из таких решений стала кнопка SOS в приложении Bolt, которую могут использовать как водители, так и пассажиры сервиса (функция доступна в странах Африки). При нажатии на кнопку приложение уведомляет службы экстренной помощи о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие. В начале этого месяца компания Bolt объявила также о выпуске электросамоката четвертого поколения. Разработанная специалистами компании модель Bolt-4 может стать наиболее безопасной на рынке проката электросамокатов. Она обладает улучшенной конструкцией, за счет которой обеспечивается дополнительная устойчивость и возможность безопасного маневрирования. Электросамокат также оснащен датчиками предупреждения аварийных ситуаций.

В 2021 году компания Bolt планирует внедрить новые функции, направленные на повышение безопасности своих сервисов. Например, автоматический мониторинг поездки с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования и предотвращения возможных происшествий на дороге.

«Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, компании Bolt удалось обеспечить стремительный рост. Количество ее пользователей увеличилось почти вдвое. Мы также запустили услугу райд-хейлинга, доставки еды, проката электросамокатов и электровелосипедов в 50 городах мира.

Миллионы пользователей ценят Bolt за доступные цены и быстрый сервис. В 2021 году мы удвоим усилия, чтобы стать лидером по безопасности и качеству услуг на рынке пассажирских перевозок. Мы планируем реализовать еще более инновационные решения, такие как верификация лица водителя и автоматический мониторинг поездки с помощью искусственного интеллекта. Это поможет предотвратить возможные инциденты на дороге и обеспечить наивысшее качество услуг», ― заявил сооснователь и генеральный директор компании Bolt Маркус Виллиг.

«Мы рады сотрудничеству с Bolt. Компания продолжает развиваться как ведущая платформа для заказа поездок в Европе и Африке. За этот сложный год команда Bolt проделала невероятную работу и продолжает предоставлять миллионам пользователей качественный сервис. Мы с оптимизмом прогнозируем будущий рост компании Bolt после пандемии COVID-19 и будем поддерживать ее команду по мере инвестирования в инновационные решения в ближайшие годы», ― комментирует Дэн Сандхейм, основатель D1 Capital.

В 2020 году сервис Bolt появился в 200 городах 40 стран мира. Количество его пользователей достигло 50 миллионов. Будучи лидером в сфере райд-хейлинга, компания Bolt также планирует стать крупнейшим оператором по прокату электротранспорта в Европе. В следующем сезоне компания собирается запустить прокат электросамокатов и электровелосипедов в более чем 100 городах Европы. Сервис доставки еды Bolt Food, запуск которого состоялся в 2019 году, в настоящее время доступен в 33 городах 16 стран мира.

Напомним, что сейчас сервис Bolt функционирует в 10 городах Украины. В 2020 году сервис появился в Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Ивано-Франковске и Виннице. В августе этого года компания первой в Украине запустила прокат электросамокатов. Сервис доставки еды Bolt Food был запущен в Киеве в октябре 2020 года.