Компания Bolt запускает прокат электросамокатов в Одессе

5 мая 2021, 11:15

В преддверии курортного сезона на улицах Одессы появятся электросамокаты Bolt. Современный сервис проката персонального электротранспорта стал активным в Одессе.



Электросамокаты — удобное средство для повседневного передвижения. Они хороши для прогулок и для того, чтобы доехать до ближайшего магазина или аптеки. Самокаты просты в использовании, компактны и экологичны. Именно поэтому они очень популярны, а тренд микромобильности становится еще более распространенным во всем мире.

Компания Bolt первой в Украине запустила прокат электросамокатов в Киеве и продолжает развивать это направление в Украине. Теперь жители и гости Одессы также смогут воспользоваться легким электротранспортом Bolt.Для того чтобы совершить поездку на электросамокате, нужно обновить приложение Bolt до последней версии. Затем перейти в режим самокатов, нажав на иконку в правом верхнем углу приложения. После этого необходимо подойти к самокату и отсканировать его QR-код.В стоимость услуги входит цена за разблокировку транспортного средства и минуту его использования. Разблокировка электросамоката в Одессе будет стоить 9 грн, а минута поездки — 1,9 грн с понедельника по четверг и 2,5 грн с пятницы по воскресенье. Оплатить услугу проката можно банковской картой.

Модель самокатов, которая появится в Одессе, была разработана специалистами Bolt. Она имеет улучшенную конструкцию, более устойчивую, надежную и экологичную — все материалы этой модели пригодны для повторной переработки.



«Современные технологии не стоят на месте. Например, благодаря развитию тренда микромобильности много украинцев, в частности одесситов, открыли для себя преимущества персонального электротранспорта. Уже сейчас о электросамокатах начали говорить как о транспорте будущего и видеть в нем большие перспективы.



Прежде всего, электросамокаты позволяют передвигаться по городу в 5-6 раз быстрее, чем пешком. При этом они являются экологичными, компактными, экономичными: не выделяют вредных веществ, занимают мало места и почти не требуют денег на обслуживание.

Именно поэтому я поддерживаю эту инициативу. Надеюсь, что в ближайшее время этот вид экологичного и по-настоящему прогрессивного транспорта появится также во многих районах, городах, селах и поселках Одесской области. Поэтому Одесская областная государственная администрация радушно приветствует сервис Bolt в нашем регионе», — комментирует Сергей Гриневецкий, глава Одесской областной государственной администрации.

«Развитие микромобильности имеет большое значение для таких городов, как Одесса. Здесь нет метро, поэтому вся нагрузка по перевозке населения возлагается на наземный общественный транспорт. Использование электросамокатов позволяет разгрузить историческую часть города, снизить нагрузку на транспортную систему и улучшить транспортную инфраструктуру», — отметил руководитель направления по развитию проката электросамокатов компании Bolt в Украине Антон Милка.

Сервис проката электросамокатов в Киеве был запущен летом 2020 года. Эта услуга сразу же стала востребованной, а сервис очень быстро развился в полноценное направление бизнеса. 23 апреля сервис проката электросамокатов стал активен во Львове.