Bolt открыла новый сезон проката электросамокатов в Киеве

2 апреля 2021, 10:15

В Киеве стартовал новый сезон проката электросамокатов Bolt. В этом году их количество значительно увеличится, а стоимость проката будет более доступной, чем в прошлом году. Запуск услуги планируется и в других городах Украины.

Сервис проката электросамокатов Bolt был успешно запущен летом прошлого года и уже развился в полноценное направление бизнеса. Его руководителем стал Антон Милка. Он будет отвечать за развитие и расширение географии сервиса в Украине.

В новом сезоне на улицах Киева появятся электросамокаты, разработанные специалистами компании Bolt. Эта прочная и надежная модель представляет новое поколение электросамокатов, производство которых компания стремится сделать максимально экологичным. Например, материалы этой модели подлежат полной переработке и вторичному использованию.

Цена разблокировки электросамоката составит 9 грн. Минута поездки в дни с понедельника по четверг будет стоить 1,90 грн, а в пятницу, субботу и воскресенье ― 2,50 грн. Компания Bolt также предлагает пользователям взять самокат на прокат на весь день по специальной выгодной цене ― 490 грн.

Чтобы воспользоваться сервисом проката электросамокатов, необходимо:

● Скачать приложение для заказа поездок Bolt в Google Play или App Store. Если это приложение уже было установлено ранее, его нужно обновить до последней версии.

● После установки или обновления приложения нужно переключиться в режим самокатов, нажав на иконку в правом верхнем углу приложения. Затем нужно подойти к электросамокату и отсканировать его QR-код.

● Оплата за прокат электросамоката осуществляется с помощью банковской карты или сервиса Apple Pay.

«В 2020 году услуга проката электросамокатов вызвала огромный интерес пользователей, и наш бизнес достиг высоких показателей. Поэтому в этом году количество самокатов будет увеличено. Таким образом мы продолжим работу над развитием микромобильности в Украине. Мы планируем расширить географию услуги в Киеве, а также запустить сервис проката электросамокатов в других крупных городах Украины», ― отметил руководитель направления по развитию проката электросамокатов компании Bolt в Украине Антон Милка.