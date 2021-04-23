На улицах Львова появятся электросамокаты Bolt

23 апреля 2021, 10:15

Сервис проката электросамокатов Bolt расширяет свою географию в Украине. С 23 апреля услуга станет доступной во Львове.

Микромобильность — один из основных городских трендов во многих странах. Легкие, компактные и экологичные электросамокаты становятся востребованным и популярным транспортом. Они помогают разгрузить транспортную систему и решить «проблему последней мили», когда нужно добраться до магазина, аптеки, ближайшей остановки автобуса или метро.

Поэтому после успешного запуска проката электросамокатов в Киеве компания Bolt продолжает развивать микромобильность в Украине и запускает этот сервис во Львове. Он будет доступен в центре города, а со временем покрытие услуги охватит и другие его районы.

Власти города поддержали запуск нового сервиса. Компания Bolt и Львовский горсовет подписали меморандум о сотрудничестве. Цель совместной работы — разработать правила использования электросамокатов в городе. Сотрудничество также предполагает принятие мер, необходимых для формирования культуры безопасного использования электросамокатов.

«Запуск проката электросамокатов во Львове — важный шаг на пути к развитию микромобильности в Украине. С тех пор как этот сервис появился в Киеве, он стал очень востребованным. Мы также регулярно получаем запросы на запуск этой услуги в других городах. Сегодня электросамокаты Bolt появились во Львове, и мы благодарны Львовскому городскому совету за содействие и поддержку», — отметил руководитель направления по развитию проката электросамокатов компании Bolt в Украине Антон Милка.

«Электросамокаты — это экологичный, доступный и комфортный микротранспорт для передвижения по городу. Львов является первым украинским городом с собственной концепцией электромобильности. Поэтому у нас есть четкие цели по развитию инфраструктуры для защиты экологии, на чем делаем акцент. Хочу поблагодарить компанию Bolt за то, что ее специалисты приняли решение развернуть этот сервис микромобильности в г. Львове и совместно с городским советом готовы развивать культуру использования электросамокатов», — отметил первый заместитель городского головы и заместитель городского головы по экономическому развитию Андрей Москаленко.

В стоимость проката входит цена за разблокировку самоката и минуту использования. Разблокировка электросамоката во Львове будет стоить 9 грн, а минута поездки — 1,90 грн. Оплатить прокат транспортного средства можно банковской картой.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить приложение Bolt до последней версии. Затем нужно подойти к самокату и отсканировать его QR-код — самокат готов к использованию. Тем, кто никогда не пользовался подобным транспортом, компания рекомендует ознакомиться с инструкцией по безопасному управлению электросамокатом.

Самокаты, которые появятся на улицах Львова, представляют собой модель, разработанную специалистами Bolt. Эти электросамокаты нового поколения имеют улучшенную конструкцию и пригодны для полной переработки и повторного использования.

Напомним, что компания Bolt первой в Украине запустила сервис проката электросамокатов. В августе 2020 года он стал активным в центральных районах Киева.

Прокат электросамокатов ― это шаг на пути к выполнению долгосрочной экологической стратегии Bolt «Green Plan». Она предполагает уменьшение экологического следа компании. К 2025 году в рамках программы «Green Plan» компания Bolt планирует компенсировать как минимум 5 млн тонн транспортных выбросов CO2 в Европе. Использование экологичных видов транспорта также способствует сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.