Электросамокаты Bolt возвращаются на улицы Львова

29 апреля 2022, 13:15

Новый сезон проката стартует во Львове с 28 апреля. Арендовать электросамокаты Bolt можно будет по сниженным тарифам.

Команда Bolt принимает активное участие в социальных инициативах, помогает гуманитарному штабу и волонтерам, а также организовывает транспортную поддержку и доставляет еду и товары первой необходимости для местного населения. Следует отметить, что бесплатными поездками на автомобилях сервиса Bolt во Львове уже воспользовалось более 10 тыс. человек.

В апреле 2022 года компания Bolt приняла решение возобновить прокат электросамокатов в городе во время военного положения. Сейчас во Львове наблюдается повышенная нагрузка на транспортную инфраструктуру, поскольку в этот город приехало большое количество внутренне перемещенных лиц. К тому же электросамокаты Bolt еще в прошлом году зарекомендовали себя как популярный вид микротранспорта для передвижения на короткие расстояния.

Начиная с 28 апреля, львовяне и гости города смогут использовать электросамокаты Bolt для совершения поездок. Чтобы поддержать украинцев во время войны, Bolt возобновляет прокат самокатов по сниженным тарифам: от 5 грн за разблокировку и 1,5 грн за каждую минуту пользования транспортным средством.

Напоминаем, что во Львове действует ограничение скорости передвижения на электросамокате до 20 км/ч. Перед первой поездкой обязателен инструктаж по безопасной эксплуатации самоката. Установив режим новичка, пользователь может самостоятельно ограничить скорость своего передвижения до 15 км/ч. В приложении Bolt также указаны городские зоны, где запрещено ездить на электросамокате.

Каждая поездка на электросамокате Bolt застрахована. Страховка действует с момента разблокировки и до момента блокировки самоката. Она распространяется и на третьих лиц, пострадавших в результате непредсказуемых действий пользователей.

«Электросамокаты стали неотъемлемой частью транспортной экосистемы многих городов. Это очень положительно, что самокаты Bolt возвращаются на улицы Львова. Они помогают разгрузить трафик, а быстрое и удобное передвижение по городу всегда было одним из наших приоритетов. Также вместе с командой Bolt мы разрабатываем возможные варианты сотрудничества с инспекторами парковки, чтобы они имели возможность быстро и легко передвигаться по городу с помощью электросамокатов», — отметил Олег Забарыло, директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета.

«Поездки на электросамокатах — это комфортный способ передвижения, что имеет большое значение в текущих реалиях. Этот экологичный и легкий в управлении вид транспорта существенно повышает мобильность населения. Также напоминаем, что с 7 апреля сервис проката электросамокатов Bolt стал доступен и в Киеве», — подчеркнул руководитель направления развития шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антон Милка.