Bolt запускает сервис для заказа поездок еще в четырех городах Украины

15 апреля 2022, 16:15

Компания Bolt сейчас активно помогает украинцам и продолжает расширять географию своего сервиса. Начиная с 14 апреля, жители Дрогобыча, Трускавца, Мукачева и Каменец-Подольского смогут заказать поездку через приложение Bolt.

Сейчас украинцы особенно нуждаются в современных средствах городской мобильности. Поэтому команда Bolt продолжает заботиться о пользователях и возобновляет работу своих сервисов в городах, наиболее пострадавших от военных действий. Так, несмотря на все трудности текущей ситуации, компания Bolt возобновила прокат самокатов в столице. А в апреле запускает сервис для заказа поездок еще в четырех украинских городах ― Дрогобыче, Трускавце, Мукачеве и Каменец-Подольском.

В неделю запуска для новых пользователей будут действовать скидки до 25%, а также акция «Пригласи друга ― получи скидку на поездку». Однако это никоим образом не отразится на заработке водителей ― компания Bolt полностью компенсирует им разницу в цене.

Минимальная стоимость поездки с учетом скидки в Дрогобыче составит 34 грн, Трускавце ― 34 грн, Мукачеве ― 38 грн, Каменец-Подольском ― 30 грн.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt на смартфон и зарегистрировать учетную запись. Далее следует указать место назначения и выбрать категорию автомобиля. Оплатить поездку можно наличными, банковской картой в приложении или же через сервис Apple Pay.

Пользователи могут оценить каждую поездку, что помогает формировать рейтинг водителей и поддерживать высокий уровень предоставления услуги. Среднее время ожидания автомобиля Bolt составляет 5 минут. В настоящее время сервис для заказа поездок Bolt уже доступен в 28 городах Украины.

«Быстрое и безопасное передвижение сейчас имеет большое значение для всех граждан Украины. Именно поэтому мы расширяем перечень городов, где станут доступны поездки Bolt, и стремимся обеспечить украинцам максимальную мобильность. Это позволит нашим пользователям оперативно решать срочные дела даже в это непростое время», — комментирует руководитель направления заказов поездок компании Bolt Сергей Павлик.