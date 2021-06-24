Сервис Bolt появился в Ужгороде

24 июня 2021, 9:15

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt запускает свой сервис в Ужгороде.

«Мы активно расширяем географию присутствия Bolt и хотим, чтобы как можно большее количество украинцев получило доступ к нашему сервису. Ужгород ― двадцать первый украинский город, где теперь можно заказывать быстрые, доступные и комфортные поездки Bolt. Я вдвойне рад этому событию еще и потому, что Ужгород ― это мой родной город. Для меня стало символичным, что именно он открыл отсчет нового десятка украинских городов на европейской карте Bolt», ― комментирует руководитель направления заказа поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Компания Bolt приготовила скидки до 50% для новых пользователей. Так, минимальная стоимость первой поездки в Ужгороде составит 19 грн. Пользователи, которые порекомендуют сервис Bolt своим друзьям, смогут поучаствовать в акции «Приведи друга ― получи скидку на поездку». Чтобы воспользоваться предложением, нужно пригласить друга зарегистрироваться в сервисе Bolt. Как только друг совершит свою первую поездку, пользователь получит промокод на скидку.

«Как уроженцу Ужгорода мне хорошо известны его культурные особенности и местный колорит. Вместе с региональной маркетинг-командой мы подготовили адаптированную кампанию с использованием локального юмора и диалектных слов в пуш-уведомлениях и рассылках. Мы хотим сказать нашим пользователям, что для нас важно быть “на одной волне” с ними», ― комментирует маркетинг-директор компании Bolt в странах Восточной Европы и СНГ Сергей Костя.

В Ужгороде активны три категории: Bolt, Comfort и Isolated. Авто категории Isolated оборудованы специальной перегородкой между водителем и пассажирами. Это решение позволяет снизить риск распространения инфекций в салоне авто. Категория Isolated особо актуальна во время пандемии COVID-19.

Компания Bolt уже более трех лет активно работает в Украине. В настоящее время сервис заказа поездок Bolt доступен в 21 украинском городе. Компания также постоянно расширяет перечень своих услуг. Например, в прошлом году во Львове появилась категория Kids с авто, которые оборудованы специальными креслами для безопасной перевозки детей. А во Львове и в Одессе ― категория Business с авто повышенного комфорта для деловых поездок и встреч.

В приложении Bolt также можно воспользоваться сервисом проката электросамокатов. После успешного запуска услуги прошлым летом в Киеве сервис заработал также во Львове и Одессе.