Николаев - новый город в приложении Bolt

29 ноября 2021, 10:15

Ведущая европейская платформа Bolt расширяет географию своего присутствия в Украине. Так, Николаев стал 24-м украинским городом, где уже доступны быстрые и комфортные поездки Bolt.

Сервисы райд-хейлинга продолжают менять привычные модели поведения жителей городов во всем мире. Авторы исследования предполагают, что активное использование услуги заказа поездок может снизить спрос на парковочные места там, где их обычно не хватает: возле вокзалов, аэропортов, выставочных центров, ресторанов и др. Поэтому компания Bolt успешно работает над запуском и развитием своего сервиса во многих городах Украины.

Компания Bolt приготовила скидки до 50% для новых пользователей. Минимальная стоимость поездки составит 20 грн. Пользователи сервиса также могут поучаствовать в акции "Приведи друга ― получи бесплатную поездку". Подробнее с условиями акции можно ознакомиться здесь.

"Мы изучаем рынок и перспективы для развития сервиса перед каждым новым его запуском. Николаев ― промышленный и прогрессивный город с высокой деловой активностью. Поэтому сервис для заказа поездок Bolt станет удобной альтернативой персональным автомобилям и общественному транспорту, сделав передвижение по городу ещё более комфортным и быстрым", ― комментирует руководитель направления заказа поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Для того чтобы заказать поездку в Николаеве, необходимо скачать приложение Bolt и зарегистрироваться. Далее нужно выбрать категорию авто, указать свое местоположение и добавить пункт назначения. Среднее время подачи автомобиля составляет 5 минут. Оплатить услугу можно банковской картой, наличными или с помощью Apple Pay.

Поддерживать высокий уровень сервиса компании Bolt помогает обратная связь и система рейтинга водителей. В конце каждой поездки пользователь может её оценить, благодаря этому мы можем отслеживать качество поездок.

Летом этого года сервис Bolt также был запущен в Ужгороде и Ровно, а в октябре он появился в Тернополе.