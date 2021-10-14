Сервис Bolt появился в Тернополе

14 октября 2021, 12:33

Компания Bolt продолжает активно развиваться на украинском рынке заказа поездок и запускает свой сервис в Тернополе.

Всё большую популярность в мире приобретают сервисы райд-хейлинга, поэтому пользование общественным городским транспортом постепенно уходит в прошлое. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые провели ученые Калифорнийского университета. Следуя мировому тренду, компания Bolt стремится сделать сервис заказа поездок доступным для как можно большего числа украинцев.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать приложение Bolt и зарегистрироваться. Далее нужно выбрать категорию авто (Bolt, Comfort ), указать текущую геолокацию и добавить пункт назначения. Среднее время подачи автомобиля составляет 5 минут.

Категория Bolt предназначена для повседневных перемещений, Comfort ― для деловых поездок на авто повышенной комфортности.

Сейчас в Тернополе действуют скидки до 50% для новых пользователей: минимальная стоимость первой поездки составляет 18 грн. Также предлагается акция «Приведи друга ― получи бесплатную поездку». Оплатить услугу можно банковской картой, наличными или с помощью Apple и Google Pay.

«Ежедневно сервисом Bolt пользуется большое количество украинцев. Но наша компания заботится не только о своих пользователях, но и об окружающей среде. Благодаря инициативе «Green Plan» все поездки Bolt в Европе углеродно нейтральны. И я рад, что теперь гости и жители Тернополя смогут оценить преимущества доступного и быстрого передвижения по городу», ― комментирует руководитель направления заказа поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Тернополь стал 23 украинским городом, где появился сервис Bolt. Этим летом он также был запущен в Ужгороде и Ровно.