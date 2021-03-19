В Хмельницком появился сервис для заказа поездок Bolt

19 марта 2021, 9:15

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt была запущена в Хмельницком.

«Мы активно развиваемся в Украине и стремимся занять лидирующую позицию на всех локальных рынках сервисов для заказа поездок. В прошлом месяце сервис стал доступен сразу в трех украинских городах ― Белой Церкви, Сумах и Чернигове. Теперь и в Хмельницком передвигаться по городу можно будет быстрее, удобнее и надежнее», ― комментирует руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Минимальная стоимость поездки в Хмельницком составит 16 грн с учетом скидки до 50% для новых пользователей. Оплатить услугу можно будет наличными, банковской картой или воспользовавшись сервисом Apple Pay.

В Хмельницком также будет действовать акция «Приведи друга ― получи скидку на поездку». Чтобы принять участие в акции, нужно открыть главное меню приложения Bolt, выбрать раздел «Бесплатные поездки» и отправить промокод другу. После того как поездку совершит его друг, пользователь получит на адрес электронной почты промокод Bolt со скидкой на следующую поездку.

В новом городе также будут доступны три категории авто:

● Стандартная категория Bolt;

● Comfort (авто повышенного уровня комфорта);

● Isolated.

Категория Isolated появилась во время эпидемии COVID-19. Авто этой категории оснащены прозрачной перегородкой между водителем и пассажирами. Такое решение препятствует распространению инфекций и вирусов в салоне авто. Поездки в категории Isolated особо актуальны, когда нужно передвигаться по городу в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В феврале 2021 года заказ поездок Bolt стал доступен еще в трех городах Украины. Хмельницкий стал уже четырнадцатым городом, где был запущен сервис Bolt.