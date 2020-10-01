Новый город Bolt: Винница перенимает эстафету у Запорожья

1 октября 2020, 12:45

Ведущая европейская платформа для заказа поездок продолжает расширяться. С 1 октября сервис Bolt запускается в Виннице.

Жители и гости города смогут с комфортом добираться до нужной локации даже в прохладную осеннюю погоду.

Стоимость поездки составит от 18 гривен. В честь запуска сервиса новых пользователей Bolt ожидают скидки до 50 % на первую поездку.

В Виннице также будет действовать акция «Приведи друга ― получи скидку на поездку». Чтобы принять участие в акции, в главном меню приложения нужно выбрать опцию «Бесплатные поездки». После этого следует отправить промокод другу. Когда друг совершит свою первую поездку с применением этого кода, на ваш адрес электронной почты будет выслан промокод Bolt. По этому промокоду ваша следующая поездка будет со скидкой.

При этом скидки для пользователей услуги не скажутся на заработке водителей. Компания Bolt полностью компенсирует водителям разницу в цене.

В городе будут активны три категории сервиса: Bolt, Comfort и Isolated. Авто Isolated снабжены прозрачными перегородками между водителем и пассажирами. Такие перегородки служат дополнительной защитой от распространения вирусов.

«Мы постоянно расширяем географию работы в Украине. Винница стала седьмым городом в Украине, где запустился наш сервис, и мы планируем развиваться дальше. Мы хотим, чтобы быстрый и комфортный сервис Bolt был доступен во многих городах Украины», — говорит региональный менеджер компании Bolt Тарас Потичный.

В августе этого года сервис Bolt появился в Днепре, а в начале сентября успешно запустился в Запорожье.