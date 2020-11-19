Сервис Bolt появился в Ивано-Франковске

19 ноября 2020, 11:15

В преддверии зимы компания Bolt запускает свой сервис в Ивано-Франковске. Теперь по городу можно передвигаться в тепле и комфорте.

Поездка будет стоить от 18 грн. Оплатить услугу можно как наличными, так и банковской картой. Новые пользователи могут заказать первую поездку со скидкой 40 грн по промокоду BOLTIF. К тому же будет действовать акция «Приведи друга ― получи скидку на поездку».

В условиях пандемии COVID-19 компания Bolt предлагает своим пользователям категорию Isolated (авто этой категории снабжены прозрачной перегородкой между водителем и пассажирами). Согласно данным New York Post, во время пандемии поездки на авто могут быть более безопасными, чем на общественном транспорте. Поэтому компания Bolt рекомендует заказывать категорию Isolated. В Ивано-Франковске также будут активны категории Bolt и Comfort.

«Мы развиваем рынок пассажирских перевозок и улучшаем транспортную инфраструктуру в городах, где работает наш сервис. Быстрые и доступные поездки Bolt позволяют сделать передвижение по городу более удобным. В дальнейшем мы планируем запуск Bolt и в других городах нашей страны», ― говорит операционный директор компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Ивано-Франковск стал девятым украинским городом, в котором появился сервис ведущей европейской платформы для заказа поездок Bolt. Сейчас услугами Bolt можно воспользоваться в Киеве, во Львове, в Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Виннице, Полтаве, а также в Ивано-Франковске.