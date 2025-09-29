ГлавнаяНовости
29 сентября 2025, 15:45

В Ивано-Франковске запретили электросамокаты

Ивано-Франковск стал первым городом Украины, где запретили электросамокаты и сигвеи.

С середины октября въезд в центр города на самокатах и сигвеях запрещён из-за аварий и жалоб жителей.
