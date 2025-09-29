Сделать ITnews стартовой
Главные события дня
Понедельник, 29 сентября
29 сентября 2025, 15:45
В Ивано-Франковске запретили электросамокаты
Ивано-Франковск стал первым городом Украины, где запретили электросамокаты и сигвеи.
С середины октября въезд в центр города на самокатах и сигвеях запрещён из-за аварий и жалоб жителей.
Оцените новость:
0 оценок
