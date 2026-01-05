Игровые наушники GR520 и GR585 от Bloody

5 января 2026, 14:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две беспроводные игровые гарнитуры GR520 и GR585.

Стабильная связь и низкая задержка обеспечиваются как при беспроводном соединении 2.4 ГГц, так и через Bluetooth. Подключаться можно также и по кабелю.



В новинках установлен высокоточный 50-мм динамик, уникальная лазерная обработка мембраны позволяет улучшить чёткость низких частот и снижает вероятность искажения звука. Частотный диапазон моделей составляет 20 Гц - 20 кГц, чувствительность – 105 дБ, а импеданс – 16 Ом. С такими характеристиками и альбом любимой группы, и саундтрек новой инди-игры раскроются со всех сторон.

Для связи с товарищами по команде предусмотрен съемный микрофон с чувствительностью -42 дБ и частотным диапазоном 100 Гц - 10 кГц. Посторонние фоновые шумы не помешают общению благодаря эффективному шумоподавлению.Для подключения используется беспроводное соединение 2.4 ГГц с экстремально низкой задержкой, либо Bluetooth v5.3. В комплекте идёт не только Type-C ресивер, но и удобный адаптер на USB-A, с которым наушники можно будет подключать к самым разным устройствам. Рабочий диапазон – до 12 м. Также предусмотрено проводное подключение через разъём 3.5мм.Удобные 3D-амбушюры с эффектом памяти подстраиваются под форму ушей, обеспечивая комфортную посадку в течение всего дня. В GR520 установлено металлическое регулируемое оголовье, складная конструкция позволяет брать наушники с собой в дорогу. В GR585 оголовье также регулируется, прочная конструкция адаптируется под любую форму головы.На корпусе новинок расположены кнопки для управления воспроизведением, громкостью, подключением и прочими функциями. В GR520 установлена яркая RGB-подсветка, в GR585 используется 7-цветная подсветка. Обе модели получили аккумулятор на 1050 мАч и работают до 80 часов с выключенной подсветкой. При этом, у GR520 с подсветкой время работы сокращается до 40 часов, а у GR585 – до 55 часов. Кабели Type-C для зарядки и AUX идут в комплекте.Новые игровые гарнитуры от Bloody – это надёжные решения с фокусом на качественном аудио и широких возможностях подключения. Наушники с высокоточными 50-мм динамиками и съемным микрофоном подойдут как для соло-игр, так и для онлайн-матчей, а также для погружения в музыкальные треки, просмотра фильмов и видео.