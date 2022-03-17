Bloody представил две модели геймерских гарнитур

17 марта 2022, 16:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две игровые гарнитуры: G535 и G535P. Модель G535 поставляется в двух цветах: черно-сером и черно-белом, а модель G535P только в черно-сером.



Обе гарнитуры комплектуются 50-миллиметровыми динамиками с неодимовыми магнитами, которые создают насыщенный и поражающий четкостью звук. Bloody G535 поддерживают объемный звук формата 7.1 — это помогает создать мощный эффект погружения и позволяет максимально точно определять источник звука. Bloody G535P может похвастаться двухканальным форматом звука — стерео 2.0.

Bloody G535 и G535P отличаются наличием четкого баса и высокой точностью воспроизведения звука без искажений. Диапазон воспроизводимых частот наушников находится в пределах 20 Гц - 20 кГц, чувствительность равняется 105 дБ, а импеданс составляет 16 Ом.Сдвоенное адаптивное оголовье гарнитуры имеет необычную конструкцию: в пластиковый корпус оголовья встроен регулируемый металлический каркас, а вместо подушки оголовья используется гибкая лента. Такое решение обеспечивает равномерное распределение веса и комфортную посадку наушников на голову пользователя.Для максимального комфорта пользователя гарнитуры комплектуются большими эргономичными 3D амбушюрами из протеиновой кожи с эффектом памяти. Чаши наушников имеют регулируемый угол, благодаря чему наушники плотно садятся на уши.Для общения с тиммейтами устройства оснащены съемным однонаправленным микрофоном с функцией шумоподавления, который позволяют снизить фоновый шум и обеспечивает чистоту голоса. Чувствительность микрофона составляет -44 дБ, а частотный диапазон находится в диапазоне 100 Гц - 10 кГц. Благодаря съемной конструкции микрофон можно подключать к гарнитуре только во время общения с командой. Гибкая ножка микрофона позволяет ему оставаться в выбранном положении, что делает общение с другими игроками максимально комфортным.Игровые гарнитуры комплектуются незапутывающимся плетеным кабелем, что обеспечивает ему дополнительную прочность. Bloody G535 подключается к компьютеру через разъем USB, а Bloody G535P через разъем 4PIN 3.5 мм для аудио и USB для подсветки.На кабеле длиной 200 см у Bloody G535 расположен контроллер с четырьмя кнопками: две отвечают за регулировку громкости, и еще две за включение/выключение микрофона и подсветки. У Bloody G535P контроллер включает в себя колесико регулировки громкости и кнопку включения/выключения микрофона. Эта модель также комплектуется 15 сантиметровым кабелем-удлинителем, позволяющим осуществить раздельное подключение микрофона и динамика гарнитуры.Благодаря своей конструкции и небольшому весу новинки удобно сидят на голове и не отвлекают от длительных игровых сессий. Высокое качество звука, футуристичный дизайн и яркая переливающаяся RGB подсветка помогают глубже погрузиться в игровую атмосферу.