Новая геймерская гарнитура BLOODY G575 PRO

6 февраля 2023, 16:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил проводную игровую гарнитуру G575 Pro со съемным микрофоном. Новинка поставляется в сером цвете.

Модель оснащена продуманным контроллером, удобными 3D-амбушюрами и мягким оголовьем с анатомической системой поддержки «Парящее крыло», чтобы играть или слушать музыку целый день с максимальным комфортом.

Особенность G575 Pro – обновленная звуковая карта, которая поддерживает виртуальный объемный звук формата 7.1 с высокой четкостью 24 бит / 96 Кбит/с. Это создает эффект полного погружения в игровой мир и позволяет услышать большое количество деталей в исходном звуке. Например, геймер сможет сразу определить источник звука, понять, где расположился противник, и моментально отреагировать на его действия.В G575 Pro установлены 50-миллиметровые динамики со специальной мембраной. Она изготовлена из наномицелия и углеродного волокна с использованием передовых биотехнологий, что позволяет наслаждаться мощным глубоким басом и четким звучанием высоких и средних частот. Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах 20 Гц - 20 кГц, чувствительность составляет 105 дБ, а импеданс – 16 Ом.На кабеле расположен удобный контроллер для быстрого управления микрофоном, громкостью и подсветкой. Он оборудован переключателем между двумя режимами – Аудио и Игровым. Таким образом меломаны смогут получить максимум удовольствия от высококачественного звучания музыки, а геймеры – от быстрый звукопередачи во время игры.Гарнитура оснащена съемным однонаправленным микрофоном. Он эффективно снижает нежелательные фоновые шумы, так что геймерам не придется отвлекаться от общения с командой во время виртуальных сражений.При создании конструкции G575 Pro производитель позаботился об оптимальном комфорте для игроков и любителей музыки. Мягкое регулируемое оголовье с эргономичной системой поддержки «Парящее крыло» равномерно распределяет нагрузку на голову и уши. Благодаря этому девайс не вызывает усталости даже после долгого использования. 3D-амбушюры выполнены из дышащей сетчатой микрофибры: кожа под ними не будет потеть. Модель также оборудована прочным 2-метровым плетеным USB-кабелем, который устойчив к спутыванию.Высокое качество звука и стильный эргономичный дизайн делают эту новинку прекрасным выбором для продолжительных игровых сессий или наслаждения любимой музыкой.