17 января 2019, 11:15

Новая мощная гарнитура Bloody G530

BLOODY, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую гарнитуру A4 Bloody G530.

Среди функциональных особенностей – подвижное крепление микрофона c шумоподавлением.

Испытайте настоящий всенаправленный звук 7.1 Virtual Surround. Просто слушайте и обнаруживайте своих врагов, где бы они ни были. Двойные звуковые камеры добавляются в каждую из чаш наушников, для обеспечения максимальной точности и чёткости звука.

В наушниках установлены 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Уникальная диафрагма с лазерной отделкой обеспечивает точное воспроизведение звука в играх.

Благодаря подвижному микрофону с функцией шумоподавления вы сможете общаться с вашей командой с кристальной чистотой звука.

Красная подсветка наушников визуально подчёркивает атмосферу игры.

Подвесное оголовье оснащено мягким кожаным зажимом, что идеально подойдет для любой формы головы. Наушники сидят плотно, для исключения внешних шумов и напряжения во время использования.

Лёгкость подключения осуществляется через порт USB, который обеспечивает высокую скорость передачи аудио-данных, без требования установки звуковой карты и специальных аудио-драйверов.


Технические характеристики:


    Тип амбушюр: мониторы
    Тип соединения: проводные
    Тип гарнитуры: стерео
    Тип акустического оформления: закрытые
    Импеданс: 16 Ом
    Диаметр мембраны излучателей: 50 мм
    Чувствительность динамика: 105 дБ
    Частотный диапазон: 20Гц-20КГц
    Крепление микрофона: подвижное
    Расположение микрофона: на наушниках
    Чувствительность микрофона: 45 дБ
    Частотный диапазон микрофона: 100Гц-15КГц
    Тип коннектора: прямой
    Подключение кабеля: одностороннее
    Длина шнура: 1.8 м
    Размер: 227 х 192 х 105 мм
    Вес: 370 г


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