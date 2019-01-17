Новая мощная гарнитура Bloody G530

17 января 2019, 11:15

BLOODY, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую гарнитуру A4 Bloody G530.

Среди функциональных особенностей – подвижное крепление микрофона c шумоподавлением.



Испытайте настоящий всенаправленный звук 7.1 Virtual Surround. Просто слушайте и обнаруживайте своих врагов, где бы они ни были. Двойные звуковые камеры добавляются в каждую из чаш наушников, для обеспечения максимальной точности и чёткости звука.



В наушниках установлены 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Уникальная диафрагма с лазерной отделкой обеспечивает точное воспроизведение звука в играх.



Благодаря подвижному микрофону с функцией шумоподавления вы сможете общаться с вашей командой с кристальной чистотой звука.



Красная подсветка наушников визуально подчёркивает атмосферу игры.



Подвесное оголовье оснащено мягким кожаным зажимом, что идеально подойдет для любой формы головы. Наушники сидят плотно, для исключения внешних шумов и напряжения во время использования.



Лёгкость подключения осуществляется через порт USB, который обеспечивает высокую скорость передачи аудио-данных, без требования установки звуковой карты и специальных аудио-драйверов.





Технические характеристики:





Тип амбушюр: мониторы

Тип соединения: проводные

Тип гарнитуры: стерео

Тип акустического оформления: закрытые

Импеданс: 16 Ом

Диаметр мембраны излучателей: 50 мм

Чувствительность динамика: 105 дБ

Частотный диапазон: 20Гц-20КГц

Крепление микрофона: подвижное

Расположение микрофона: на наушниках

Чувствительность микрофона: 45 дБ

Частотный диапазон микрофона: 100Гц-15КГц

Тип коннектора: прямой

Подключение кабеля: одностороннее

Длина шнура: 1.8 м

Размер: 227 х 192 х 105 мм

Вес: 370 г