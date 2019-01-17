Новая мощная гарнитура Bloody G530

BLOODY, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую гарнитуру A4 Bloody G530.
Среди функциональных особенностей – подвижное крепление микрофона c шумоподавлением.
Испытайте настоящий всенаправленный звук 7.1 Virtual Surround. Просто слушайте и обнаруживайте своих врагов, где бы они ни были. Двойные звуковые камеры добавляются в каждую из чаш наушников, для обеспечения максимальной точности и чёткости звука.
В наушниках установлены 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Уникальная диафрагма с лазерной отделкой обеспечивает точное воспроизведение звука в играх.
Благодаря подвижному микрофону с функцией шумоподавления вы сможете общаться с вашей командой с кристальной чистотой звука.
Красная подсветка наушников визуально подчёркивает атмосферу игры.
Подвесное оголовье оснащено мягким кожаным зажимом, что идеально подойдет для любой формы головы. Наушники сидят плотно, для исключения внешних шумов и напряжения во время использования.
Лёгкость подключения осуществляется через порт USB, который обеспечивает высокую скорость передачи аудио-данных, без требования установки звуковой карты и специальных аудио-драйверов.
Технические характеристики:
Тип амбушюр: мониторы
Тип соединения: проводные
Тип гарнитуры: стерео
Тип акустического оформления: закрытые
Импеданс: 16 Ом
Диаметр мембраны излучателей: 50 мм
Чувствительность динамика: 105 дБ
Частотный диапазон: 20Гц-20КГц
Крепление микрофона: подвижное
Расположение микрофона: на наушниках
Чувствительность микрофона: 45 дБ
Частотный диапазон микрофона: 100Гц-15КГц
Тип коннектора: прямой
Подключение кабеля: одностороннее
Длина шнура: 1.8 м
Размер: 227 х 192 х 105 мм
Вес: 370 г