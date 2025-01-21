Новая игровая гарнитура Bloody G565

21 января 2025, 10:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил игровую гарнитуру G565.

Модель оснащена мощными динамиками, воспроизводящими объемный звук 7.1, и скрытым микрофоном с шумоподавлением. Оголовье наушников имеет двойной металлический каркас, система поддержки «Парящее крыло» гарантирует комфортную посадку.

Высокоточные 50-мм драйверы и специальная лазерная обработка мембраны создают качественный четкий звук с глубокими басами. Технология виртуального объемного звука 7.1 имитирует эффект присутствия, что помогает погрузиться в игровой мир и легче ориентироваться в виртуальном пространстве: например, определять позицию соперников в шутерах. Динамики воспроизводят звук в частотном диапазоне 20 Гц - 20 кГц, имеют чувствительность 105 дБ и импеданс 16 Ом.Другое важное достоинство игровой гарнитуры Bloody G565 — скрытый микрофон. Чувствительный всенаправленный микрофон качественно улавливает голос, а благодаря своей продуманной конструкции не мешает во время игры. Технология шумоподавления фильтрует окружающие шумы до 42 дБ, транслируя четкий звук во время разговора. Частотный диапазон микрофона составляет 100 Гц - 10 кГц.Эргономика G565 позволяет комфортно проводить многочасовые сессии в любимой игре. Преимуществом гарнитуры является продуманное оголовье с двойным металлическим каркасом. Система поддержки «Парящее крыло» распределяет давление наушников с учетом анатомии головы. Угол наклона чаши также регулируется, а 3D-амбушюры с эффектом памяти делают использование аксессуара особенно приятным.Эффектный, яркий дизайн новинки поможет подчеркнуть оригинальный стиль пользователя. Модель имеет два варианта расцветки: белый корпус с черными вставками и черный корпус с желтыми элементами. На внешней стороне чаши наушников располагается яркий рисунок и переливающаяся RGB-подсветка.Управление гарнитурой осуществляется через специальный контроллер на USB-кабеле. На нем расположены кнопки для включения и выключения микрофона, регулировки громкости, а также включения и отключения подсветки. Длина кабеля – 2 метра, что дает пользователю возможность свободно выбирать удобное положение для игры в наушниках.В проводной гарнитуре Bloody G565 комфортно проводить многочасовые игровые сессии — эргономика модели продумана до мелочей. Объемный звук усиливает удовольствие от прослушивания музыки и дает преимущество в играх благодаря возможности быстрее соперников сориентироваться в виртуальном пространстве. Яркий, стильный дизайн наушников подчеркнет индивидуальность владельца и отлично впишется в оформление игрового места.