Игровая гарнитура Bloody G575

15 февраля 2021, 13:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, анонсировал выход гарнитуры G575. Новинка обеспечивает эффектное звуковое пространство и дарит особые игровые ощущения.

Основным преимуществом G575 является виртуальный объемный звук. Благодаря этой технологии игроки получат огромное преимущество над врагом: теперь можно точнее определять местоположение противника, просто его услышав. Кроме того, технология позволяет достичь максимального реализма и полностью погрузиться в игровой процесс. Эффект усиливают эргономичные 3D амбушюры для комфортной посадки и надежной изоляции от внешнего мира. А разноцветная круговая подсветка создаст особую атмосферу усиливая игровые ощущения.За качество звука отвечают 50-миллиметровые драйверы с неодимовыми магнитами. Благодаря новейшим технологиям, производители добились оптимального баланса между четкими верхами и плотными басами, избежав звуковых искажений. Система поддержки «парящее крыло» распределяет нагрузку с учетом анатомии головы и защитит от утомления даже после нескольких часов игры.Для быстрого управления на проводе размещен контроллер с регулировкой основных функций. На нем можно активировать подсветку, регулировать громкость и включать микрофон, не выпадая из игры. Микрофон заслуживает отдельного внимания: он выполнен в виде съемного модуля, который можно отсоединять, когда в нем нет необходимости. Кроме того, микрофон оснащен функцией шумоподавления —голос будет слышен четко даже при сильном фоновом шуме.