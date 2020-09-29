Новая игровая гарнитура A4 Bloody J527

29 сентября 2020, 14:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представляет новую игровую гарнитуру A4 Bloody J527.



Главное и бесспорное достоинство A4 Bloody J527 - виртуальный объемный звук 7.1, благодаря которому обнаружить своих врагов на основе их местоположения становится гораздо проще. Также свое положительное влияние оказывают 50-миллиметровые драйверы с неодимовыми магнитами. Они отвечают за четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Частотный диапазон динамиков - 20 Гц - 20 КГц, чувствительность - 105 дБ с импедансом 16 Ом. Плюс ко всему двойные звуковые камеры обеспечивает глубокий резонирующий бас и кристально четкие высокие и средние частоты. Все это создает реалистичное ощущение объемного звука и позволяет в полной мере насладиться игровым процессом.

Микрофон у A4 Bloody J527 всенаправленный и с легкостью воспринимает звук с любой точки расположения источника звука. Его частотный диапазон - 100 Гц - 10 КГц. Ну а высокий уровень шумоподавления и повышенная чувствительность микрофона (- 45 дБ), гарантируют не просто бесперебойное, а действительно качественное общение с другими игроками.Что касается дизайна - Bloody не просто позаботились о комфорте геймеров, из высококачественных материалов они создали такую гарнитуру, снимать которую просто не захочется. Да и зачем, когда все так удобно: большие 3D-амбушюры для абсолютного комфорта, прилегающее подвесное оголовье, которое предусмотрительно подходит для всех форм головы и не вызывает натяжения даже после длительного использования. Словом, созданы все условия для достижения новых рекордов. И даже яркая мерцающая подсветка из семи цветов определенно добавляет нужное настроение и подчеркивает атмосферу игры.