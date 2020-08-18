Новая игровая гарнитура A4 Bloody G521

18 августа 2020, 12:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представляет новую игровую гарнитуру A4 Bloody G521.

Наушники сочетают в себе самые главные достоинства любого геймерского аксессуара – потрясающий объемный виртуальный звук и эффектный дизайн.

Новые геймерские наушники от Bloody позволяют не отвлекаться на посторонние шумы и полностью погрузиться в виртуальные миры, обеспечивая общение с другими игроками с кристальной ясностью. Все благодаря высокому уровню шумоподавления и повышенной чувствительности микрофона - 45 дБ с частотным диапазоном - 100 Гц - 10 КГц. Что касается динамиков - 50 мм с неодимовым магнитом – они дают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Частотный диапазон - 20 Гц-20 КГц, максимальная чувствительность - 105 дБ с импедансом 16 Ом.Отдельная история A4 Bloody G521 - виртуальный объемный звук в формате 7.1, чтобы создать 360° звуковое поле. Этот действительно объемный звук обеспечивает более качественное позиционирование звуковых сигналов и позволяет с легкостью обнаружить врагов на основе их местоположения, что высоко оценит любой искушенный геймер.Дизайн A4 Bloody G521 выше всяких похвал. Во-первых - гарнитура специально разработана таким образом, чтобы предотвратить головную боль при длительном ношении, а легкая конструкция с удобным оголовьем обеспечивает комфорт в течение всего дня. Во-вторых - незапутывающийся кабель длиной 230 см исключает неловкие ситуации в самый неподходящий момент. И в-третьих – семь цветов яркой мерцающей круговой подсветки создают особую атмосферу игры. Ну а модель наушников в розовом цвете обещает покорить сердца женской половины геймерского сообщества.Гарнитура A4 Bloody G521 совместима с Windows 7/8/8.1/10 и более поздними версиями.