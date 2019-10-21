Новая игровая гарнитура BLOODY G528С обеспечивает полное погружение в игру

Bloody, ведущий бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую гарнитуру A4 Bloody G528C. Наушники выделяются переливающейся RGB-подсветкой и высоким качеством звука.
Гарнитура A4 Bloody G528C обладает системой виртуального объёмного звука Virtual Surround 7.1. Установленные двойные, звуковые камеры обеспечивают глубокий резонирующий бас и кристально чёткие средневысокие частоты.
50-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают уверенное звучание низких частот и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Диафрагма с лазерной обработкой также способствует этому.
Благодаря подвижному микрофону с функцией шумоподавления вы сможете общаться с вашей командой без потерь в передаче звука.
Яркая, переливающаяся, неоновая многоцветная подсветка подчёркивает атмосферу игры.
Подвесное оголовье оснащено мягким кожаным зажимом, что идеально подойдет для любой формы головы. Наушники с мягкими амбушюрами сидят плотно, для исключения внешних шумов и напряжения во время использования.
Наушники подключаются порт USB, который обеспечивает высокую скорость передачи аудио-данных, без требования установки звуковой карты и специальных аудио-драйверов.
Технические характеристики
Тип амбушюр: мониторы
Подсветка: RGB, переливающаяся
Тип соединения: проводные
Тип гарнитуры: стерео
Тип акустического оформления: закрытые
Импеданс: 16 Ом
Диаметр мембраны излучателей: 50 мм
Чувствительность динамика: 105 дБ
Частотный диапазон: 20Гц-20КГц
Крепление микрофона: подвижное
Расположение микрофона: на наушниках
Чувствительность микрофона: 33 дБ
Частотный диапазон микрофона: 100Гц-15КГц
Тип коннектора: прямой
Подключение кабеля: одностороннее
Длина шнура: 1.8 м
Размер: 191 х 203 х 105 мм
Вес: 370 г
Размер упаковки: 265 х 215 х 120 мм
Вес брутто: 580 г
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 14:45
Роутеры ERGO R0516 и ERGO W02
- Гаджеты | Сегодня, 14:15
Новый мобельный телефон DIGMA LINX S240
- Железо | Сегодня, 13:45
Razer выпускает первый в мире микрофон для стримеров с интерактивными эмотиконам
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
Настольная акустика ОКЛИК ОК-442
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Новая игровая гарнитура BLOODY G528С обеспечивает полное погружение в игру
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Юг-Контракт начинает продажи новинок Galaxy Watch Active2 от Samsung
- Железо | Сегодня, 11:45
Умные навесные замки со сканерами отпечатков пальцев от DIGMA
- Железо | Сегодня, 11:15
Сетевой фильтр SVEN SF-05LU
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
Новый файтпад от Razer для PlayStation 4 с 6 увеличенными кнопками
Последние материалы
- Фотогалереи | 18 октября, 23:22
Презентация Meizu в Киеве в картинках
- Фотогалереи | 18 октября, 23:17
Что представила Meizu на мероприятии в Киеве - фото
- Интервью | 18 октября, 11:53
Фокстрот запустил процесс тотальной перезагрузки
- Обзоры | 13 октября, 13:34
VERBATIM Store 'n' Go 1TB Black (53401) – твой "винт" с PIN-кодом!
- Обзоры | 26 сентября, 23:51
Insta360 GO – твой личный экшн со стабилизацией!
- Аналитика | 20 сентября, 8:31
Одежда с вина и ананасов: современная техномода
- Аналитика | 15 сентября, 17:28
Дайджест №278: презентация новых iPhone и др. новинки Apple
- Обзоры | 15 сентября, 15:18
DELFA DFD-709 – высушит твой урожай!
- Аналитика | 9 сентября, 12:35
Дайджест №277: новые мониторы LG и смартфоны Nokia
Популярные новости
- Гаджеты | Сегодня, 14:45
Роутеры ERGO R0516 и ERGO W02 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 14:15
Новый мобельный телефон DIGMA LINX S240 0.00
- Железо | Сегодня, 13:45
Razer выпускает первый в мире микрофон для стримеров с интерактивными эмотиконам 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
Настольная акустика ОКЛИК ОК-442 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Новая игровая гарнитура BLOODY G528С обеспечивает полное погружение в игру 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Юг-Контракт начинает продажи новинок Galaxy Watch Active2 от Samsung 0.00
- Железо | Сегодня, 11:45
Умные навесные замки со сканерами отпечатков пальцев от DIGMA 0.00
- Железо | Сегодня, 11:15
Сетевой фильтр SVEN SF-05LU 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
Новый файтпад от Razer для PlayStation 4 с 6 увеличенными кнопками 0.00