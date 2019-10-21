21 октября 2019, 12:45

Новая игровая гарнитура BLOODY G528С обеспечивает полное погружение в игру

Bloody, ведущий бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую гарнитуру A4 Bloody G528C. Наушники выделяются переливающейся RGB-подсветкой и высоким качеством звука.

Гарнитура A4 Bloody G528C обладает системой виртуального объёмного звука Virtual Surround 7.1. Установленные двойные, звуковые камеры обеспечивают глубокий резонирующий бас и кристально чёткие средневысокие частоты.

50-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают уверенное звучание низких частот и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Диафрагма с лазерной обработкой также способствует этому.

Благодаря подвижному микрофону с функцией шумоподавления вы сможете общаться с вашей командой без потерь в передаче звука.

Яркая, переливающаяся, неоновая многоцветная подсветка подчёркивает атмосферу игры.

Подвесное оголовье оснащено мягким кожаным зажимом, что идеально подойдет для любой формы головы. Наушники с мягкими амбушюрами сидят плотно, для исключения внешних шумов и напряжения во время использования.

Наушники подключаются порт USB, который обеспечивает высокую скорость передачи аудио-данных, без требования установки звуковой карты и специальных аудио-драйверов.

Технические характеристики


    Тип амбушюр: мониторы
    Подсветка: RGB, переливающаяся
    Тип соединения: проводные
    Тип гарнитуры: стерео
    Тип акустического оформления: закрытые
    Импеданс: 16 Ом
    Диаметр мембраны излучателей: 50 мм
    Чувствительность динамика: 105 дБ
    Частотный диапазон: 20Гц-20КГц
    Крепление микрофона: подвижное
    Расположение микрофона: на наушниках
    Чувствительность микрофона: 33 дБ
    Частотный диапазон микрофона: 100Гц-15КГц
    Тип коннектора: прямой
    Подключение кабеля: одностороннее
    Длина шнура: 1.8 м
    Размер: 191 х 203 х 105 мм
    Вес: 370 г
    Размер упаковки: 265 х 215 х 120 мм
    Вес брутто: 580 г
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