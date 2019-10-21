Новая игровая гарнитура BLOODY G528С обеспечивает полное погружение в игру

21 октября 2019, 12:45

Bloody, ведущий бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую гарнитуру A4 Bloody G528C. Наушники выделяются переливающейся RGB-подсветкой и высоким качеством звука.Гарнитура A4 Bloody G528C обладает системой виртуального объёмного звука Virtual Surround 7.1. Установленные двойные, звуковые камеры обеспечивают глубокий резонирующий бас и кристально чёткие средневысокие частоты.50-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают уверенное звучание низких частот и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Диафрагма с лазерной обработкой также способствует этому.Благодаря подвижному микрофону с функцией шумоподавления вы сможете общаться с вашей командой без потерь в передаче звука.Яркая, переливающаяся, неоновая многоцветная подсветка подчёркивает атмосферу игры.Подвесное оголовье оснащено мягким кожаным зажимом, что идеально подойдет для любой формы головы. Наушники с мягкими амбушюрами сидят плотно, для исключения внешних шумов и напряжения во время использования.Наушники подключаются порт USB, который обеспечивает высокую скорость передачи аудио-данных, без требования установки звуковой карты и специальных аудио-драйверов.Технические характеристикиТип амбушюр: мониторыПодсветка: RGB, переливающаясяТип соединения: проводныеТип гарнитуры: стереоТип акустического оформления: закрытыеИмпеданс: 16 ОмДиаметр мембраны излучателей: 50 ммЧувствительность динамика: 105 дБЧастотный диапазон: 20Гц-20КГцКрепление микрофона: подвижноеРасположение микрофона: на наушникахЧувствительность микрофона: 33 дБЧастотный диапазон микрофона: 100Гц-15КГцТип коннектора: прямойПодключение кабеля: одностороннееДлина шнура: 1.8 мРазмер: 191 х 203 х 105 ммВес: 370 гРазмер упаковки: 265 х 215 х 120 ммВес брутто: 580 г