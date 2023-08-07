Новая игровая гарнитура BLOODY G560 с RGB-подсветкой

7 августа 2023, 14:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую проводную гарнитуру G560.

Модель выделяется виртуальной аудиосистемой 7.1, высокоточными динамиками и удобным оголовьем. Наушники доступны в трех расцветках: черный/красный, серый и белый/красный, выполненный в стилистике популярного онлайн баттл-рояля Naraka.

В G560 установлены мощные динамики с 50-мм мембраной. Уникальная лазерная обработка мембраны обеспечивает четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажений. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 20 кГц, чувствительность 105 дБ, а импеданс – 16 Ом. Гарнитура поддерживает виртуальный объемный звук 7.1, с которым гораздо легче определять местоположение противника в шутерах.Наушники дополнены однонаправленным микрофоном с частотой 100 Гц - 10 кГц и чувствительностью -42 дБ. Функция шумоподавления эффективно убирает посторонние шумы, обеспечивая чистый звук во время голосового звонка с товарищами по игре. При желании микрофон можно снять, чтобы он не отвлекал во время игры или прослушивания музыки.Эргономичный дизайн рассчитан на долгое комфортное ношение гарнитуры. В подвесном оголовье из экокожи с двойным металлическим каркасом предусмотрена автоматическая регулировка. Оно спроектировано так, что обеспечивается удобная и плотная посадка без напряжения во время использования. 3D-амбушюры с эффектом памяти легко подстраиваются под пользователя. Угол наклона чаш также регулируется.Переливающаяся RGB подсветка визуально дополняет дизайн наушников. Для подключения используется 2-метровый кабель. На нем расположен удобный контроллер, с которого можно управлять подсветкой и микрофоном, регулировать громкость. Размеры модели составляют 220x93x185 мм, вес – 314 г.Игровая гарнитура G560 от Bloody наделена универсальным набором привлекательных характеристик. Виртуальный объемный звук 7.1 заинтересует как любителей игр, так и меломанов. Профессиональные геймеры, проводящие много времени в онлайн-матчах, также оценят удобный дизайн с плотной посадкой оголовья.