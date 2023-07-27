Bloody представил беспроводную игровую гарнитуру MR720 в новой расцветке

27 июля 2023, 9:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру MH720 в новой расцветке.

Ранее модель уже выпускалась в рамках коллаборации с популярным многопользовательским баттл-роялем Naraka. Теперь наушники доступны в классическом черном цвете с RGB подсветкой.

В остальном, это все та же модель, полюбившаяся геймерам. Наушники качественно воспроизводят высокие и средние частоты с глубокими басами благодаря технологии M.O.C.I. Частотный диапазон гарнитуры составил 20 Гц – 20 кГц, чувствительность – 105 дБ, а импеданс – 16 Ом. Для связи предусмотрен выдвижной однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления. Его частотный диапазон составил 100 Гц – 10 кГц, чувствительность – -42 дБ. На штанге микрофона установлен светодиодный индикатор, фиксирующий отключение звука.Беспроводное соединение осуществляется либо на частоте 2.4 ГГц через ультратонкий Type-C ресивер, либо через Bluetooth 5.3. Рабочий диапазон составил до 12 м. Встроенная батарея на 1200 мАч поддерживает до 44 часов воспроизведения с выключенной подсветкой, 22 часа – с включенной. Предусмотрено также проводное подключение через разъем 3.5 мм.Амбушюры и мягкая накладка на оголовье покрыты специальной дышащей сетчатой микрофиброй, а складная конструкция позволяет аккуратно сложить чашки на 90° и взять наушники с собой в путешествие.MR720 уже зарекомендовала себя среди геймеров как удобная и надежная гарнитура с отличным звуком, качественной связью и продуманной конструкцией. Новая расцветка открывает дополнительные возможности для кастомизации своего рабочего пространства. Модель оценят как продвинутые геймеры, так и меломаны.