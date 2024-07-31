Новая игровая гарнитура GR270 от BLOODY

31 июля 2024, 17:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру GR270 в белом цвете.Ранее модель уже выходила в классической черной расцветке. В остальном это те же наушники с качественным звуком и широкой совместимостью.

Гарнитура получила 50-мм динамики и способна воспроизводить виртуальный объемный звук 7.1. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 20 кГц, импеданс – 16 Ом, а чувствительность – 105 дБ. Объемное звучание помогает быстро и точно обнаруживать противников в шутерах и с головой погружаться в вымышленные миры RPG. Для коммуникации в онлайн-играх есть съемный однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления. Чувствительность достигает -42 дБ, частотный диапазон – 100 Гц - 10 кГц.Наушники обладают широкой совместимостью и предусматривают как проводное подключение через разъем 3.5 мм, так и беспроводное – по Bluetooth v5.3, либо при помощи ресивера Type-C. Беспроводное соединение 2.4 ГГц отличается экстремально низкой задержкой, пользователь сможет быстро и своевременно реагировать на происходящее в игре. Адаптер-удлинитель для USB-A позволяет подключать ресивер не только к мобильным платформам, но и к прочим устройствам. Дополнительная док-станция помогает избежать помех сигнала.Функции удаленного управления дают возможность манипулировать звуком, подсветкой, микрофоном, а также включать режимы звукового эффекта 7.1 и сопряжения по Bluetooth. Модель сохранила свою функциональную эргономику. Оголовье регулируется благодаря встроенному металлическому каркасу. 3D-амбушюры и мягкая накладка на оголовье покрыты дышащей сетчатой микрофиброй, обеспечивающей комфорт в длительных игровых сессиях.Беспроводная гарнитура GR270 успела зарекомендовать себя как надежный элемент периферии, выручающий в соревновательных матчах и позволяющий глубже проникнуться сюжетами видеоигр. С новой расцветкой геймеры смогут выбрать вариант, наиболее отвечающий их вкусу