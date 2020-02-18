Игровые гарнитуры Bloody G525 и J437

18 февраля 2020, 12:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпускает на рынок две новых модели игровых гарнитур: G525 и J437.

Обе новинки получили объёмное звучание в формате 7.1 и яркую подсветку.



Поклонникам игровой линейки Bloody от A4Tech сегодня самое время издать радостный клич… Ведь именитый производитель представил публике сразу две новинки — ими стали гарнитуры G525 и J437.



Обе вышедшие модели имеют систему виртуального объёмного звучания 7.1 и всенаправленный микрофон для переговоров с другими участниками команды. Беспрецедентное удобство использования обеспечивают высококачественные материалы отделки, а также регулируемая система оголовья, применяемая как в G525, так и в J437.



Новые наушники получили эргономичные чашки с 50-миллиметровыми у G525 и 40-миллиметровыми динамиками с неодимовыми магнитами у J437 — благодаря этому решению инженерам компании удалось добиться высокой чувствительности при малых габаритах и весе устройств.



Дополнительно модель J437 оборудовали микрофоном с системой шумоподавления и специальной настройкой, позволяющей чётко распознавать звуки шагов противника во время игровой сессии.



Как и положено игровым моделям, гарнитуры G525 и J437 имеют яркую, семицветную подсветку, создающую особую атмосферу во время виртуальных сражений. Кроме того, кабели каждой из новинок защитили прочной оплёткой, предотвращающей обрывы и спутывания.



Гарнитуры совместимы с любыми компьютерами с операционной системой Windows и не требуют обязательной установки драйверов.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



G525



НАУШНИКИ



Динамики: 50 мм с неодимовым магнитом



Частотный диапазон: 20 Гц-20 КГц



Чувствительность: 105 дБ



Импеданс: 16 Ом



МИКРОФОН



Частотный диапазон: 100 Гц-10 КГц



Чувствительность: -45 дБ



КАБЕЛЬ:



2 м прочный USB-кабель



USB-разъем





J437



НАУШНИКИ



Динамики: 40 мм с неодимовым магнитом



Частотный диапазон: 20 Гц-20 КГц



Чувствительность: 100 дБ



Импеданс: 32 Ом



МИКРОФОН



Частотный диапазон: 100 Гц-15 КГц



Чувствительность: -45 дБ



КАБЕЛЬ:



1.8 м прочный неспутывающийся USB-кабель



USB-разъем