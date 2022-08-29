Новинки от Bloody: игровые гарнитуры G330p и J200S

29 августа 2022, 16:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две игровые гарнитуры: G330p и J200S. Модели оснащены мягким адаптивным оголовьем и стереозвуком 2.0.



Обе модели комплектуются 50-миллиметровыми драйверами. Уникальная лазерная обработка мембраны обеспечивает четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Чувствительность наушников составляет 100 дБ, а импеданс 16 Ом.

Гарнитуры комплектуются однонаправленным микрофоном с функцией шумоподавления, которая эффективно снижает нежелательный фоновый шум и позволяет собеседникам отчетливо слышать голос пользователя. Чувствительность микрофона составляет -44 дБ. Для создания игрового настроения и атмосферы предусмотрена 7-ми цветная круговая подсветка.Благодаря конструкции и гибкому мягкому оголовью Bloody G330p удобно сидит на голове в течение всего дня. Для лучшего комфорта пользователя гарнитура оснащена большими эргономичными амбушюрами из экокожи. Чаши имеют регулируемый угол, поэтому наушники плотно садятся на уши. Модель оснащена удобным контроллером с кнопкой включения/выключения микрофона и колесиком регулировки громкости, что обеспечивает максимально удобное управление в процессе игры.Bloody J200S оснащены адаптивным оголовьем из экокожи, подстраивающееся под голову пользователя, а легкий вес наушников позволяет с комфортом пользоваться ими в течение долгого времени. Большие эргономичные амбушюры из мягкой экокожи обеспечивают максимальный комфорт при длительном ношении и хороший эффект шумоизоляции.Обе гарнитуры порадуют геймеров приятной посадкой и качественным звуком динамиков. Устройства составят пользователю отличную компанию в игровых сессиях, а в модели J200S геймеры оценят специальную настройку звука, улучшающую слышимость шагов.