Новые геймерские гарнитуры A4TECH BLOODY G230, G230P и MC750

31 декабря 2022, 9:15

Bloody выпустил три новые игровые гарнитуры: G230, G230p и MC750. Гарнитуры G230 и G230p представлены в черном цвете, они оснащены большими удобными амбушюрами и регулируемым оголовьем.



Модель MC750 доступна в черном и сером цветах. В ней используется оголовье с анатомической системой поддержки «Парящее крыло», которое защищает игроков от утомления даже после многочасовой игры или долгого прослушивания музыки.



Несколько важных характеристик совпадают у всех устройств. В частности, производитель снабдил все новинки 50-миллиметровыми драйверами. G230, G230p и MC750 воспроизводят звук в диапазоне 20 Гц - 20 кГц, что позволит игрокам наслаждаться живым и ярким звучанием. Чувствительность динамиков у G230 и MC750 составляет 105 дБ, а у G230p – 100 дБ. Микрофон во всех гарнитурах работает в диапазоне 100 Гц - 10 кГц и обладает чувствительностью в 42 дБ.

G230 поддерживает виртуальный объемный звук 7.1. Он отвечает за поистине целостную звуковую картину, как будто по всему помещению расставлены колонки. Это поможет геймерам полностью погрузиться в виртуальные миры, например, точно определить направление звука, понять, откуда стреляли, и быстро обнаружить расположение врагов. Наушники подсоединяются к ПК с помощью USB-кабеля.Модель G230p подключается к компьютеру через разъемы 4PIN 3.5 мм для проигрывания аудио и USB для включения подсветки. Гаджет воспроизводит звук в формате Stereo Surround 2.0, что создаст ощущение реальности происходящего и усилит впечатления от видеоряда в игре.Кроме того, в динамиках G230 и G230p использована уникальная технология лазерной обработки мембраны. Это гарантирует четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажений.Вращающийся всенаправленный микрофон дополняет обе гарнитуры, и его легко настроить под себя. Функция шумоподавления эффективно уберет нежелательный фоновый шум, чтобы не отвлекаться от общения с другими игроками. Благодаря дышащему материалу большие эргономичные амбушюры из мягкой экокожи приятно использовать в течение всего дня. Яркая и завораживающая подсветка Neon создаст подходящую атмосферу во время игры, а также поможет быстро отыскать девайсы в темноте.Модель с виртуальным объемным звучанием 7.1, и передовыми биотехнологиями: мембрана изготовлена из наномицелия и углеродного волокна. Таким образом наушники четко воспроизводят как высокие и средние частоты, так и глубокие басы. Яркое и чистое звучание дает геймеру преимущество в игре: легко своевременно услышать действия противника и сразу отреагировать. В гарнитуре также применяется гибридная технология активного шумоподавления. Двухкамерный динамик с помощью точной обратной звуковой волны эффективно защищает от фонового шума. Однонаправленный съемный микрофон также избавит игроков от лишних звуков при общении.Для оптимального комфорта новинка оборудована большими 3D-амбушюрами с эффектом памяти. Необычная конструкция оголовья «Парящее крыло» с двумя пружинящими «лапками» с мягкой подкладкой во внутреннем контуре помогает идеально отрегулировать наушники по размеру головы и мягко распределить нагрузку, чтобы наслаждаться процессом игры или слушать любимые мелодии в течение всего дня.На USB-кабеле длиной 2,3 м расположен удобный контроллер. С его помощью можно переключаться между тремя аудиорежимами: виртуальным объемным звуком 7.1, 2.0 Hi-Fi стереозвуком, а также звуком шагов – особенно актуальным для шутеров, в которых важно слышать, откуда подбирается противник. На контроллере находятся колесо регулировки громкости, кнопка включения/выключения микрофона и подсветки – все это обеспечивает легкое управление во время игры или общения в онлайн-чате.Модель MC750 также оснащена переливающейся RGB подсветкой. Она создаст дополнительный геймерский антураж и позволит получить еще больше удовольствия от использования гарнитуры.