Bloody MH390 - новая беспроводная гарнитура с металлическим соединением

26 июля 2023, 14:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил накладную беспроводную гарнитуру MH390 со складной конструкцией.

Наушники оснащены всенаправленным микрофоном ENC, эргономичными амбушюрами и мягким оголовьем.

В гарнитуре используется инновационная технология M.O.C.I. – 40-мм мембрана из наномицелия и углеродного волокна подарит качественный естественный звук. Частотный диапазон гарнитуры составляет 20 Гц – 20 кГц, она воспроизводит четкие высокие и средние частоты и глубокий, выразительный бас. Чувствительность достигает 100 дБ, а импеданс – 32 Ом. Гарнитура обеспечивает качественный звук и позволяет наслаждаться музыкой всех жанров.Модель оснащена всенаправленным микрофоном ENC с чувствительностью -42 дБ. Технология шумоподавления обеспечивает комфортное общение даже в шумном помещении, так что можно всегда оставаться на связи с друзьями.С той же целью в гарнитуре установлен передовой стандарт Bluetooth v5.3, обеспечивающий стабильное соединение на расстоянии до 10 м. Гарнитура имеет удобное расположение кнопок управления – они находятся на чаше. Настройка громкости, воспроизведение и смена трека, ответ на телефонный звонок возможны в любой точке комнаты.Встроенный аккумулятор на 400 мАч обеспечит до 35 часов беспрерывной работы. Поддерживается быстрая зарядка через порт USB Type-C. Всего 15 минут подзарядки достаточно для 3-х часов работы. Есть возможность использования гарнитуры как проводной – в комплекте предусмотрен метровый аудиокабель 3,5 мм.Гарнитура отличается стильным эргономичным дизайном. Встроенный металлический каркас легко регулируется. Мягкое оголовье и амбушюры выполнены из протеиновой кожи. Наушники отлично подходят для длительного использования и не вызывают усталости. Складная конструкция с металлическим соединением позволяет разворачивать чаши на 90°. Гарнитуру удобно брать с собой, она обладает небольшими габаритами (195х80х180 мм) и весит всего 244 г.Беспроводная гарнитура MH390 от Bloody доступна в трех расцветках: черный, хаки и белый. Качественный звук, стабильная связь, микрофон с эффективным шумоподавлением и эргономичное оголовье делают наушники незаменимым атрибутом для каждого меломана. Новинка также подойдет для общения в онлайн-конференциях или просмотра кино дома в ночное время.