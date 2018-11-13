Bluetooth-гарнитуры DIGMA BT

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает свои первые накладные Bluetooth-гарнитуры.
В новую линейку накладных гарнитур входят модели DIGMA BT-11, BT-12 и BT-14. Наушники отличаются друг от друга внешним видом, объёмом батареи и поддержкой внешних карт памяти.
Все гарнитуры поддерживают стандарт Bluetooth 4.2+EDR. В этой версии беспроводное соединение обладает сниженным энергопотреблением и защитой от взаимных помех с мобильной связью. Поддержка Enhanced Data Rate (EDR) позволяет ускорить распознавание и подключение наушников к устройствам.
Универсальное Bluetooth-соединение позволяет связать наушники DIGMA с любым совместимым устройством: телефоном, планшетом, Smart TV или игровой консолью. Радиус действия беспроводного соединения составляет 10 метров.
В наушниках установлены излучатели диаметром 30 мм. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 КГц позволяет полностью раскрыть звуковой потенциал музыки в любом жанре. Чувствительность наушников составляет 102 дБ.
На гарнитурах расположены кнопки управления треками. Благодаря встроенному микрофону можно отвечать на звонки в режиме Hands-Free или использовать гарнитуру для общения при помощи голосовых сообщений в мессенджерах.
Время работы Bluetooth-гарнитур составляет от 5 до 6 часов. Время для подзарядки составляет от 1.5 до 2 часов, для чего предусмотрен стандартный порт microUSB.
В наушниках DIGMA BT-12 и BT-14 предусмотрен встроенный слот microSD для возможности прослушивания музыки даже без смартфона. А для наушников BT-11 и BT-12 возможна регулировка высоты изголовья.
В комплектацию входят: беспроводная гарнитура, microUSB-кабель, две пары сменных насадок, зажим для кабеля и руководство пользователя.
Технические характеристики BT-11, BT-12 и BT-14
Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)
Регулятор громкости: Да
Микрофон: Да
Диаметр головок излучателей: 30 мм
Диапазон воспроизводимых частот: 20 ГЦ – 20 КГц
Чувствительность: 102 дБ
Версия Bluetooth: 4.2+EDR
Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP, HFP
Радиус действия: 10 м
Поддержка карт памяти MicroSD: Да (только для BT-12 и BT-14)
Поддерживаемые форматы в режиме проигрывания с карты памяти: MP3, CBR/VBR 8-320 kb/s
Крепление: Оголовье
Время работы: 5 ч (BT-11, BT-12), BT-14 (6 ч)
Время зарядки: 1.5 ч (BT-11, BT-12), 2 ч (6 ч)
Ёмкость батареи: 200 mAh (BT-11, BT-12), 300 mAh (BT-14)
Напряжение питания: 5В
Размер наушника: 150 х 185 х 70 мм (BT-11, BT-12), 190 х 185 х 75 мм (BT-14)
Вес: 140 г (BT-11), 150 г (BT-12), 195 г (BT-14)