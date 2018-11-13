Bluetooth-гарнитуры DIGMA BT

13 ноября 2018, 11:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает свои первые накладные Bluetooth-гарнитуры.

В новую линейку накладных гарнитур входят модели DIGMA BT-11, BT-12 и BT-14. Наушники отличаются друг от друга внешним видом, объёмом батареи и поддержкой внешних карт памяти.



Все гарнитуры поддерживают стандарт Bluetooth 4.2+EDR. В этой версии беспроводное соединение обладает сниженным энергопотреблением и защитой от взаимных помех с мобильной связью. Поддержка Enhanced Data Rate (EDR) позволяет ускорить распознавание и подключение наушников к устройствам.



Универсальное Bluetooth-соединение позволяет связать наушники DIGMA с любым совместимым устройством: телефоном, планшетом, Smart TV или игровой консолью. Радиус действия беспроводного соединения составляет 10 метров.



В наушниках установлены излучатели диаметром 30 мм. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 КГц позволяет полностью раскрыть звуковой потенциал музыки в любом жанре. Чувствительность наушников составляет 102 дБ.



На гарнитурах расположены кнопки управления треками. Благодаря встроенному микрофону можно отвечать на звонки в режиме Hands-Free или использовать гарнитуру для общения при помощи голосовых сообщений в мессенджерах.



Время работы Bluetooth-гарнитур составляет от 5 до 6 часов. Время для подзарядки составляет от 1.5 до 2 часов, для чего предусмотрен стандартный порт microUSB.



В наушниках DIGMA BT-12 и BT-14 предусмотрен встроенный слот microSD для возможности прослушивания музыки даже без смартфона. А для наушников BT-11 и BT-12 возможна регулировка высоты изголовья.



В комплектацию входят: беспроводная гарнитура, microUSB-кабель, две пары сменных насадок, зажим для кабеля и руководство пользователя.



Технические характеристики BT-11, BT-12 и BT-14



Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)

Регулятор громкости: Да

Микрофон: Да

Диаметр головок излучателей: 30 мм

Диапазон воспроизводимых частот: 20 ГЦ – 20 КГц

Чувствительность: 102 дБ

Версия Bluetooth: 4.2+EDR

Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP, HFP

Радиус действия: 10 м

Поддержка карт памяти MicroSD: Да (только для BT-12 и BT-14)

Поддерживаемые форматы в режиме проигрывания с карты памяти: MP3, CBR/VBR 8-320 kb/s

Крепление: Оголовье

Время работы: 5 ч (BT-11, BT-12), BT-14 (6 ч)

Время зарядки: 1.5 ч (BT-11, BT-12), 2 ч (6 ч)

Ёмкость батареи: 200 mAh (BT-11, BT-12), 300 mAh (BT-14)

Напряжение питания: 5В

Размер наушника: 150 х 185 х 70 мм (BT-11, BT-12), 190 х 185 х 75 мм (BT-14)

Вес: 140 г (BT-11), 150 г (BT-12), 195 г (BT-14)

