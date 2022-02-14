14 февраля 2022, 9:45

Надежный портативный помощник для тех, чей рабочий день состоит из онлайн-переговоров — накладные наушники Porta Pro Communication Headset от Koss с гибким электретным микрофоном, который обеспечивает отчетливую передачу звука.

Класс Porta Pro — это легенда, идущая в ногу со временем на протяжении 50 лет! Модель оснащена функцией громкой связи и легко подключается к компьютеру, планшету или настольному телефону благодаря разъему TRRS 3,5 мм. За счет регулируемых височных накладок Comfort Zone и оголовья наушники не оказывают давления на уши и голову, делая рабочие будни максимально комфортными. К тому же, Porta Pro Communication Headset обладают уникальной складной конструкцией: она обеспечивает бережное и компактное хранение, а также позволяет брать их с собой куда угодно. Модель отлично подходит как офисным работникам, так и удаленщикам — в том числе студентам и школьникам.