KOSS Porta Pro станут беспроводными

Известная американская компания, внедрившая в 20-ом веке наушники в массовое пользование, выпускает обновленную версию легендарных Porto Pro.
В начале июля 2018 года любители качественного звука смогут порадовать себя нестареющей классикой в беспроводном формате KOSS Porta Pro Wireless. Легкая, комфортная складная конструкция портативных наушников, чистый и неискаженный звук с глубокими басами, которые обычно не свойственны открытому типу наушников, присущи в новой беспроводной версии.
Наушники укомплектованы в компактный твердый кожаный чехол цилиндрической формы, в комплекте предоставляется провод micro-USB
KOSS Porta Pro Wireless
Воспроизведение частоты ……………………………………………… 15-25.000 ГЦ
Сопротивление………………………………………………………………… 60 Ω
Чувствительность…………………………………………………………… 101 дБ/мВт
КНИ………………………………………………………………………………… < 0,2%
Вес…………………………………………………………………………………… 79 г
Bluetooth…………………………………………………………………………… 4.1
Гарнитура………………………………………………………………………… +
Складная конструкция……………………………………………………… +