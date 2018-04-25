KOSS Porta Pro станут беспроводными

25 апреля 2018, 9:15

Известная американская компания, внедрившая в 20-ом веке наушники в массовое пользование, выпускает обновленную версию легендарных Porto Pro.

В начале июля 2018 года любители качественного звука смогут порадовать себя нестареющей классикой в беспроводном формате KOSS Porta Pro Wireless. Легкая, комфортная складная конструкция портативных наушников, чистый и неискаженный звук с глубокими басами, которые обычно не свойственны открытому типу наушников, присущи в новой беспроводной версии.Наушники укомплектованы в компактный твердый кожаный чехол цилиндрической формы, в комплекте предоставляется провод micro-USBKOSS Porta Pro WirelessВоспроизведение частоты ……………………………………………… 15-25.000 ГЦСопротивление………………………………………………………………… 60 ΩЧувствительность…………………………………………………………… 101 дБ/мВтКНИ………………………………………………………………………………… < 0,2%Вес…………………………………………………………………………………… 79 гBluetooth…………………………………………………………………………… 4.1Гарнитура………………………………………………………………………… +Складная конструкция……………………………………………………… +