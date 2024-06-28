В заповеднике "София Киевская" нашли остатки здания XI века

28 июня 2024, 13:45

Речь идет об остатках апсиды (выступа здания, в основном полукруглого) XI века. Нашли её во время ремонтных работ по устройству водоотвода вокруг собора.

Сама апсида является достаточно небольшой - она отстает от здания примерно на 2,5-3 метра и имеет квадратное углубление в центре. На ее полу сохранилось покрытие. Известно, что Софийский собор подвергался многочисленным разрушениям, в частности, в 1169 году, когда Киев захватил и разрушал владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский, затем - в 1240 году, во время разрушения Киева ханом Батыем.