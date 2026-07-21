В Узбекистане обнаружен дворец правителей VIII века

21 июля 2026, 10:15

В Самаркандской области во время археологических раскопок на древнем городище Мингтепа ученые обнаружили архитектурные остатки VIII века.

В ходе раскопок археологи раскрыли архитектурную структуру дворцового комплекса, расположенного в цитадели (Арк) городища.Кроме того, в зальной части дворца были обнаружены образцы скульптуры VIII века. Сейчас находки находятся на стадии научного изучения. Ученые отмечают, что особенности строительной техники и архитектурных решений представляют большую научную ценность и помогут лучше понять развитие градостроительства, архитектуры и системы государственного управления периода раннего средневековья.