На западе Казахастана обнаружен объект времен Золотой Орды

В Атырауской области в музее-заповеднике «Сарайшык» в ходе археологических раскопок обнаружили дромос (крытый коридор, ведущий в погребальную камеру), который за несколько веков остался нетронутым. По словам ученых, найденный объект – это совершенно новая археологическая находка, ничего подобного в предыдущих исследованиях не обнаруживалось.
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