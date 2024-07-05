На западе Казахастана обнаружен объект времен Золотой Орды

5 июля 2024, 14:45

В Атырауской области в музее-заповеднике «Сарайшык» в ходе археологических раскопок обнаружили дромос (крытый коридор, ведущий в погребальную камеру), который за несколько веков остался нетронутым. По словам ученых, найденный объект – это совершенно новая археологическая находка, ничего подобного в предыдущих исследованиях не обнаруживалось.