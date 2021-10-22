DOOM Eternal пополнится режимом "Орда" уже на следующей неделе

22 октября 2021, 9:45

Издательство Bethesda Softworks и студия-разработчик id Software объявили конкретную дату релиза обновления 6.66 для своего шутера DOOM Eternal, в которое входит режим «Орда».

Напомним, патч 6.66 был представлен в рамках августовского цифрового фестиваля QuakeCon 2021 и до недавнего времени ожидался к выпуску на протяжении осени текущего года.



Как стало известно, версия 6.66 будет доступна в DOOM Eternal уже на следующей неделе — 26 октября. По словам разработчиков, грядущее обновление «обещает стать самым крупным в истории игры».



Ранее сообщалось, что, помимо режима «Орда», 6.66 включает два новых мастер-уровня («Копьё Мира» и «Ядро Марса»), арену «Крепость» для Battlemode и систему подбора игроков, которая будет учитывать серии побед.

(С) 3dnews.