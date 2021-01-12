Bethesda планировала выпустить мобильную версию The Elder Scrolls V: Skyrim

12 января 2021, 16:15

Пользователь Twitter под псевдонимом bogorad222 обратил внимание на LinkedIn-профиль Далии Иерро (Dalia Hierro).

В описании своего опыта работы она указала, что трудилась над мобильной версией The Elder Scrolls, которая сейчас называется Skyrim.

Это было в период с 2003 по 2008 год, когда Далия Иерро была президентом и ведущим специалистом по продукции в студии Bitwreck. Команда занималась созданием мобильных приложений, а одним из её партнёров было издательство Bethesda Softworks. Видимо, разработчики Skyrim уже тогда хотели выпустить свою игру на максимально возможном количестве платформ. Однако на тот момент мобильный рынок ещё только развивался, а его позиции были далеки от текущих. Вероятно, именно по этой причине разработку проекта свернули.

Впрочем, серия The Elder Scrolls после релиза Skyrim всё же добралась до смартфонов. В 2019 году на устройствах под управлением iOS и Android в раннем доступе вышла TES: Blades (рели полной версии состоялся в мае 2020-го на iOS, Android и Switch). Эта игра посвящена обустройству собственного поселения и исследованию подземелий в поисках добычи.

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