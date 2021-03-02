DOOM Eternal принесла $450 млн выручки за первые девять месяцев

2 марта 2021, 14:45

Bethesda Softworks не раскрывает данные о продажах DOOM Eternal, однако кое-какую информацию удалось узнать благодаря бывшему менеджеру по продукту id Software.

Дэвид Сондерс (David Saunders) указал в своём резюме в социальной сети LinkedIn, что за первые девять месяцев шутер принёс $450 млн выручки.



На такую подробность в резюме сотрудника обратили внимание пользователи форума ResetEra. Сондерс отметил, что работал в id Software с 2017 по 2020 год и занимался «разработкой систем KPI (ключевых показателей эффективности) и тестирования ПО, монетизацией игр, вопросами игровой экономики, аналитикой, составлением дорожных карт развития продуктов и другими обязанностями». Ранее специалист трудился в Electronic Arts (ведущий гейм-дизайнер мобильной Heroes of Dragon Age), а сейчас занимает должность менеджера по продукту в Gearbox Software.

В DOOM Eternal отсутствуют микроплатежи, поэтому показатель выручки описывает исключительно продажи игры. Если учесть скидки, появившиеся в первые девять месяцев, они наверняка превысили 10 млн экземпляров. Это впечатляющий результат для однопользовательской игры с акцентом на сюжетной кампании.



Позже Сондерс изменил информацию, указав, что взял данные из отчёта аналитической фирмы SuperData. В январе последняя сообщила, что выручка DOOM Eternal за прошлый год составила $454 млн. Примечательно, что речь шла только о продажах цифровых копий. Ранее аналитики той же компании подсчитали, что в марте 2020-го продажи шутера достигли 3 млн копий. Это в три раза больше, чем было в релизный месяц у предшественницы (957 тысяч единиц).



По данным Bethesda Softworks, DOOM Eternal установила рекорд по продажам в серии за первые выходные: они оказались в 2,5 раза выше, чем у DOOM 2016 года за тот же период. В первые сутки игра собрала более 100 тысяч одновременных пользователей в Steam.

DOOM Eternal вышла 20 марта 2020 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One и в Google Stadia, а 8 декабря стала доступна на Nintendo Switch. 20 октября на всех целевых платформах появилась первая часть самостоятельного дополнения The Ancient Gods. В этом году ожидается вторая — учитывая, что она уже получила возрастной рейтинг в Австралии, релиз состоится уже скоро. До конца этого года шутер выпустят на PlayStation 5, Xbox Series X и S с бесплатными улучшениями для владельцев версий для консолей прошлого поколения.

(C) 3dnews