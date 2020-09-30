Forza Motorsport 7, Brutal Legend, DOOM Eternal и другие игры пополнят Xbox Game

30 сентября 2020, 12:15

Корпорация Microsoft объявила о том, что в начале октября каталог Xbox Game Pass пополнят следующие игры: DOOM Eternal, Drake Hollow, Brutal Legend, Forza Motorsport 7 и Ikenfell. Кроме того, стало известно, какие проекты покинут сервис 15 октября.

DOOM Eternal станет доступен подписчикам Xbox Game Pass на Xbox и Android уже 1 октября. Игра является одним из лучших шутеров этого года. Армии ада вторглись на Землю, и вы должны стать для них настоящим кошмаром в одиночной кампании. Вам предстоит победить демонов во всех измерениях и остановить окончательное уничтожение человечества.



Также 1 октября в Xbox Game Pass на ПК станет доступен кооперативный экшен с элементами выживания Drake Hollow. В этой игре вы в одиночку или с несколькими друзьями должны следовать указаниям таинственной вороны, чтобы защитить деревню дрейков и дать отпор монстрам.



8 октября комедийный экшен с элементами стратегии Brutal Legend от студии Double Fine Productions станет доступен подписчикам Xbox Game Pass на консолях Xbox. Озвученный Джеком Блэком (Jack Black) участник рок-группы попадает в альтернативное измерение различных тварей и хеви-метала, где ему предстоит сразиться за освобождение чужого мира от демонического повелителя.



В тот же день гоночный симулятор Forza Motorsport 7 войдёт в каталог Xbox Game Pass для пользователей ПК, консолей Xbox и Android. Он предлагает управлять автомобилем своей мечты (включая Ferrari, Porsche и Lamborghini) в заездах по реально существующим трассам. Всего в игре более 700 машин.