Forza Motorsport 7, Brutal Legend, DOOM Eternal и другие игры пополнят Xbox Game

Корпорация Microsoft объявила о том, что в начале октября каталог Xbox Game Pass пополнят следующие игры: DOOM Eternal, Drake Hollow, Brutal Legend, Forza Motorsport 7 и Ikenfell. Кроме того, стало известно, какие проекты покинут сервис 15 октября.
DOOM Eternal станет доступен подписчикам Xbox Game Pass на Xbox и Android уже 1 октября. Игра является одним из лучших шутеров этого года. Армии ада вторглись на Землю, и вы должны стать для них настоящим кошмаром в одиночной кампании. Вам предстоит победить демонов во всех измерениях и остановить окончательное уничтожение человечества.
Также 1 октября в Xbox Game Pass на ПК станет доступен кооперативный экшен с элементами выживания Drake Hollow. В этой игре вы в одиночку или с несколькими друзьями должны следовать указаниям таинственной вороны, чтобы защитить деревню дрейков и дать отпор монстрам.
8 октября комедийный экшен с элементами стратегии Brutal Legend от студии Double Fine Productions станет доступен подписчикам Xbox Game Pass на консолях Xbox. Озвученный Джеком Блэком (Jack Black) участник рок-группы попадает в альтернативное измерение различных тварей и хеви-метала, где ему предстоит сразиться за освобождение чужого мира от демонического повелителя.
В тот же день гоночный симулятор Forza Motorsport 7 войдёт в каталог Xbox Game Pass для пользователей ПК, консолей Xbox и Android. Он предлагает управлять автомобилем своей мечты (включая Ferrari, Porsche и Lamborghini) в заездах по реально существующим трассам. Всего в игре более 700 машин.
Наконец, 8 октября на ПК и Xbox станет доступна пошаговая тактическая ролевая игра Ikenfell. В ней вам предстоит использовать в сражениях основанную на времени механику, от которой зависит усиление заклинаний и блокирование атак. Помимо боёв, в игре есть исследование запутанных залов огромной школы магии и спрятанные сокровища.
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