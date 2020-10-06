В разработке новой Fable участвует один из руководителей Forza Motorsport

6 октября 2020, 10:45

Разработкой новой части Fable, анонсированной во время июльской презентации Xbox Games Showcase, занимается британская студия Playground Games, известная по серии Forza Horizon.

Как выяснилось, над проектом также работает один из руководителей Forza Motorsport — Билл Гиз (Bill Giese) из американской Turn 10 Studios.

В своём резюме в социальной сети для профессионалов LinkedIn Гиз указал, что сейчас участвует в создании двух проектов — «новых Fable и Forza» — в качестве дизайн-архитектора. Интересно то, что с 2004 года Гиз работал исключительно над серией Forza Motorsport. Он выступил творческим руководителем последних трёх частей, ведущим дизайнером третьей и четвёртой и гейм-дизайнером первых двух.



Сам факт сотрудничества Playground Games и Turn 10 не вызывает удивления: Forza Horizon работает на ForzaTech, движке Forza Motorsport. К тому же известно, что все коллективы, входящие в Xbox Game Studios, делятся друг с другом опытом: об этом, помимо прочих, рассказывали создатели Wasteland 3. Специалисты Turn 10 также помогают освоить свой движок сторонним разработчикам, занимающимся играми для ПК и Xbox (например, авторам Microsoft Flight Simulator). Однако Fable делают на Unreal Engine, а значит, американскую студию привлекли к проекту по другой причине.



Подготовка к созданию следующей Fable началась около двух лет назад. Playground Games активно набирала сотрудников для неанонсированной RPG ещё в 2018 году. Предполагается, что в разработке задействованы около двухсот человек, которые входят в штат нового подразделения в городе Ройал-Лемингтон-Спа. Среди них — опытные специалисты из крупных студий, в том числе Rocksteady, Ninja Theory, Gearbox Software, Guerrilla Games и BioWare. Творческим директором проекта назначен Ральф Фултон (Ralph Fulton), в послужной список которого входят все части Forza Horizon.



О самой игре почти ничего неизвестно. Разработчики описывают её как «новое начало легендарной франшизы». По слухам от инсайдера Klobrille, это однопользовательский ролевой экшен с необязательными онлайн-элементами. Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути (Matt Booty) отмечал, что создатели стараются соблюсти баланс между старыми и новыми элементами.